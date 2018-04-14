親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
農業缺工尋對策
政院版軍改定案
藍綠各黨拚選戰
葉俊榮傳陸兼職
政治
軍事
綜合

電廠再好…綠委：欠缺配套 都會反彈

2018-04-14 00:06聯合報 記者丘采薇／台北報導

為深澳燃煤發電廠背書，行政院政務委員張景森昨天親上火線說明。 圖／聯合報系資料照...
為深澳燃煤發電廠背書，行政院政務委員張景森昨天親上火線說明。 圖／聯合報系資料照片
分享

深澳燃煤電廠爭議不斷，朝野都有立委要求重啟環評。昨天行政院政務委員張景森接受電台專訪時表示深澳電廠「算是全世界汙染最低的燃煤電廠」，民進黨立委劉建國表示，他希望政府重新檢視「環境差異分析報告」，不要讓預定地隔壁的瑞濱國小成為「許厝分校第二」；民進黨立委蔡適應也表示，台電與周圍居民溝通不足，「再怎麼好的電廠，欠缺配套，都會引起反彈。」

前天劉建國與蔡適應等民進黨立委舉行記者會，並呼籲深澳電廠應重啟環評，被解讀挑戰中央政策，張景森昨天對此表示，「劉建國委員我是比較訝異」。劉建國則回應，前天他與環團、朝野立委、醫生代表及深澳居民在立法院舉行記者會，並不只他一人，「所以張景森不用太過驚訝。」

劉建國強調，他呼籲重新檢視「環境差異分析報告」，主要是希望別讓深澳電廠預定地隔壁的瑞濱國小成為「許厝分校第二」，希望政府重視這個問題。

至於張景森強調深澳電廠「算是全世界汙染最低的燃煤電廠」，蔡適應則表示，國家電力當然有需求，但目前深澳電廠預定地是不是最好的位置，可以再討論。

蔡適應也說，當初「環差會議」是就環境評估討論，新北市政府也有一定的責任，尤其新北市府有沒有讓環評委員充分了解當地的情形？有沒有充分告知？這些問題都和新北市府有密切關係，有些事台電在報告書沒有寫到，但新北市也應該要求。

劉建國深澳電廠張景森環評台電

相關新聞

張景森：反核衝過頭 應該要有過渡

2018-04-13 23:41

綠委促重啓環評後…藍發動封殺深澳電廠公投

2018-04-13 23:53

侯友宜挺深澳電廠公投 蘇系要台電講清楚

2018-04-14 00:10

【重磅快評】不節電要罰？張景森的餿主意又來了

2018-04-13 18:26

張景森：不蓋深澳電廠…得省電10%

2018-04-14 01:17

台電：瑞濱國小不會是「許厝分校」

2018-04-14 00:21

坦承反核衝過頭 張景森：「提前除役」不是民進黨立場

2018-04-13 19:30

用電大戶皮綳緊 張景森：將祭獎懲制度 今夏強制節電

2018-04-13 19:23

潛水教練指蓋卸煤碼頭海底生態將消失 謝立功反深澳電

2018-04-13 17:45

張景森上火線：深澳電廠算是全世界汙染最低的燃煤電廠

2018-04-13 16:02

藍發起反深澳電廠公投 要蘇貞昌踹共

2018-04-13 14:19

反對重啟深澳電廠 國民黨推公投、要蘇貞昌表態

2018-04-13 14:01

深澳電廠爭議聲中 今早台電與環保署見面討論專案報告

2018-04-13 13:51

影／侯友宜：深澳電廠應該使用乾淨能源

2018-04-13 11:18

綠委出手 促深澳電廠重啟環評

2018-04-13 00:13

羅智強：投給蘇貞昌就是投給深澳燃煤發電

2018-04-13 00:05

好「深澳」的考題！綠營諸侯 變中央、地方夾心餅

2018-04-12 23:55
看更多

熱門文章

蘇貞昌選新北 孫大千：年度鉅獻演很大

2018-04-13 08:25

最強無人機「騰雲」台東空域現蹤 專家：好事近了

2018-04-13 14:50

從連勝文到電火球 藍綠選將誰年輕化？顛覆你認知

2018-04-13 08:00

公務員退休金須分給離婚配偶？ 呂秋遠教5項自救方法

2018-04-13 07:25

海軍武夷軍艦 一名士兵落海失蹤

2018-04-13 18:09

綠北市議員民調揭曉 有拜柯P有保佑？

2018-04-13 09:00

環時：大陸軍演就是衝著賴清德來

2018-04-13 18:14

蘇貞昌民調贏侯友宜？江怡臻：壯膽用

2018-04-13 16:22

陸台海軍演 美國務院：反對片面行動改變現狀

2018-04-13 03:32

【長知識】為何潛艦艦長敬禮 潛望鏡同時向下縮？

2018-04-13 18:09

蔡英文發表演說稱新南向是對的 孫大千：通篇廢話

2018-04-13 20:32

港媒：共軍台海實彈射擊演習 衝著美國和台獨

2018-04-13 08:17

坦承反核衝過頭 張景森：「提前除役」不是民進黨立場

2018-04-13 19:30

扁：許忠信選南市長成定局 黨恐前院救火後院失火

2018-04-13 20:50

影／與蘇貞昌民調落差大 侯友宜：要了解背後動機

2018-04-13 11:33

蘇貞昌違背諾言三戰新北 朱立倫：應回保安宫說明一下

2018-04-13 11:35

【重磅快評】刻意尋釁？蔡英文爭鋒不如藏鋒

2018-04-13 13:56

馬英九出席舊金山僑宴 與姊妹團聚

2018-04-13 18:07

用電大戶皮綳緊 張景森：將祭獎懲制度 今夏強制節電

2018-04-13 19:23

【重磅快評】不節電要罰？張景森的餿主意又來了

2018-04-13 18:26

影／蔡總統上任後首度登艦 視導海軍操演

2018-04-13 09:54

被譏諷「全世界墮落 你最清高」 黃國昌：很傷心

2018-04-13 09:19

國道警察危險加給有譜？ 一個月加五千預算審查中

2018-04-13 11:25

台灣想添購F-35戰機？ 美前防長認為沒必要

2018-04-13 23:11

潛水教練指蓋卸煤碼頭海底生態將消失 謝立功反深澳電

2018-04-13 17:45

圖輯／蔡總統登紀德艦 出海校閱艦隊

2018-04-13 13:12

登艦出海為回應大陸軍演？蔡總統：沒有互別苗頭這件事

2018-04-13 12:39

蘇侯之戰 侯友宜：不要只為一黨之私考慮

2018-04-13 11:59

游淑慧：蘇貞昌、陳菊總是「老驥伏櫪、志在千里」

2018-04-13 09:57

陸軍演呂秀蓮籲蔡勿出訪 林濁水：風都沒吹就高喊草動

2018-04-13 08:49

武夷艦1士兵落海失蹤 海軍搜救中

2018-04-13 18:39

張景森上火線：深澳電廠算是全世界汙染最低的燃煤電廠

2018-04-13 16:02

美國務卿提名人龐培歐 對台軍售重要

2018-04-13 03:34

影／共軍4月18日台海演習 蔡：不影響我出訪非洲

2018-04-13 12:58

海軍十餘艘軍艦海上操演 蔡總統今登艦出海校閱

2018-04-13 06:01

共軍台海將實彈演習 陸媒報導低調節制

2018-04-13 14:52

影／侯友宜：深澳電廠應該使用乾淨能源

2018-04-13 11:18

接姚文智執行總幹事 阮昭雄：不提候選人是「壓力鍋」

2018-04-13 15:49

軍人年改案出爐 親民黨：退休所得替代率警消應比照

2018-04-13 13:59

警消所得替代率比照軍人 親民黨將提修法

2018-04-13 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top