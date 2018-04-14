電廠再好…綠委：欠缺配套 都會反彈

2018-04-14 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



為深澳燃煤發電廠背書，行政院政務委員張景森昨天親上火線說明。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

深澳燃煤電廠爭議不斷，朝野都有立委要求重啟環評。昨天行政院政務委員張景森接受電台專訪時表示深澳電廠「算是全世界汙染最低的燃煤電廠」，民進黨立委劉建國表示，他希望政府重新檢視「環境差異分析報告」，不要讓預定地隔壁的瑞濱國小成為「許厝分校第二」；民進黨立委蔡適應也表示，台電與周圍居民溝通不足，「再怎麼好的電廠，欠缺配套，都會引起反彈。」

前天劉建國與蔡適應等民進黨立委舉行記者會，並呼籲深澳電廠應重啟環評，被解讀挑戰中央政策，張景森昨天對此表示，「劉建國委員我是比較訝異」。劉建國則回應，前天他與環團、朝野立委、醫生代表及深澳居民在立法院舉行記者會，並不只他一人，「所以張景森不用太過驚訝。」

劉建國強調，他呼籲重新檢視「環境差異分析報告」，主要是希望別讓深澳電廠預定地隔壁的瑞濱國小成為「許厝分校第二」，希望政府重視這個問題。

至於張景森強調深澳電廠「算是全世界汙染最低的燃煤電廠」，蔡適應則表示，國家電力當然有需求，但目前深澳電廠預定地是不是最好的位置，可以再討論。

蔡適應也說，當初「環差會議」是就環境評估討論，新北市政府也有一定的責任，尤其新北市府有沒有讓環評委員充分了解當地的情形？有沒有充分告知？這些問題都和新北市府有密切關係，有些事台電在報告書沒有寫到，但新北市也應該要求。