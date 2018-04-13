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綠委促重啓環評後…藍發動封殺深澳電廠公投

2018-04-13 23:53聯合報 記者鄭媁、高詩琴／台北報導

國民黨團總召林德福（中）等人表示，將連署提出公投決定深澳電廠去留。 記者曾吉松／...
國民黨團總召林德福（中）等人表示，將連署提出公投決定深澳電廠去留。 記者曾吉松／攝影
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深澳電廠擴建爭議不斷，民進黨立委紛表態支持重啟環評國民黨團與黨內北部市議員等擬參選人，宣布發起封殺深澳燃煤火力發電廠公投，並要求擬參選新北市長的前閣揆蘇貞昌表態，是否支持重啟環評，以及加入公投連署。

「全民共識 環署責無旁貸」

國民黨昨天分進合擊續打能源及空汙議題，黨部文傳會副主委洪孟楷質疑，深澳電廠環差案過關後，保育區的資訊被刻意忽略，民進黨立委劉建國、蔡適應等人也響應重啟環評，代表為了下一代健康、這是不分藍綠的全民共識，環保署絕對責無旁貸需要針對電廠重做環評。

國民黨團隨後舉行記者會，宣布發起深澳燃煤火力發電廠公投。總召林德福表示，電廠若啟動，將對大台北地區造成嚴重衝擊，藉由公投直接讓民眾決定是否同意停止新建、擴建燃煤發電廠或發電機組。

此次國民黨發動的公投主文為：「為國民健康，降低燃煤發電引發之空氣汙染以及碳排放，你是否同意確立『停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）之能源政策？』」

環署周一報告 綠營高度戒備

正爭取高雄市長黨內提名、立法院社福及衛環委員會召委陳宜民，後天將邀請環保署、農委會及經濟部等相關單位，就深澳電廠內保育區範圍畫定及環評爭議，進行專案報告；綠營高度戒備，除了民進黨團發布委員會強制動員令，台電高層、內政部等官員昨天上午更齊赴環保署，就深澳電廠議題進行協商。

台電發言人徐造華表示，下周一立法院衛環委員會排定深澳電廠專案報告，昨天台電與環保署只是就專案報告內容做討論，澄清並非特別針對環評爭議再做沙盤推演。

深澳電廠環評公投國民黨民進黨

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