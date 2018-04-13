綠委促重啓環評後…藍發動封殺深澳電廠公投

國民黨團總召林德福（中）等人表示，將連署提出公投決定深澳電廠去留。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

深澳電廠擴建爭議不斷，民進黨立委紛表態支持重啟環評。國民黨團與黨內北部市議員等擬參選人，宣布發起封殺深澳燃煤火力發電廠公投，並要求擬參選新北市長的前閣揆蘇貞昌表態，是否支持重啟環評，以及加入公投連署。

「全民共識 環署責無旁貸」

國民黨昨天分進合擊續打能源及空汙議題，黨部文傳會副主委洪孟楷質疑，深澳電廠環差案過關後，保育區的資訊被刻意忽略，民進黨立委劉建國、蔡適應等人也響應重啟環評，代表為了下一代健康、這是不分藍綠的全民共識，環保署絕對責無旁貸需要針對電廠重做環評。

國民黨團隨後舉行記者會，宣布發起深澳燃煤火力發電廠公投。總召林德福表示，電廠若啟動，將對大台北地區造成嚴重衝擊，藉由公投直接讓民眾決定是否同意停止新建、擴建燃煤發電廠或發電機組。

此次國民黨發動的公投主文為：「為國民健康，降低燃煤發電引發之空氣汙染以及碳排放，你是否同意確立『停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）之能源政策？』」

環署周一報告 綠營高度戒備

正爭取高雄市長黨內提名、立法院社福及衛環委員會召委陳宜民，後天將邀請環保署、農委會及經濟部等相關單位，就深澳電廠內保育區範圍畫定及環評爭議，進行專案報告；綠營高度戒備，除了民進黨團發布委員會強制動員令，台電高層、內政部等官員昨天上午更齊赴環保署，就深澳電廠議題進行協商。

台電發言人徐造華表示，下周一立法院衛環委員會排定深澳電廠專案報告，昨天台電與環保署只是就專案報告內容做討論，澄清並非特別針對環評爭議再做沙盤推演。