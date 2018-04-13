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深澳電廠爭議 張景森：很多質疑不正確

2018-04-13 21:40中央社 台北13日電

行政院政務委員張景森。 中央社
行政院政務委員張景森。 中央社
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深澳燃煤電廠爭議不斷，行政院政務委員張景森今天說，很多質疑不正確，深澳的除汙設備是全世界最好的標準；他訝異民進黨立委劉建國反對，難道不蓋深澳，讓麥寮電廠繼續燒？

深澳燃煤電廠更新擴建計畫環差案3月14日通過，引發許多討論，中國國民黨立院黨團將訴諸公投，盼停止新建、擴建燃煤電廠或機組。綠營內部也出現反對聲浪，民主進步黨立委劉建國與蔡適應表態支持重啟環評。

張景森今天接受廣播專訪時表示，很多質疑都不正確，如果深澳電廠這麼差，深澳居民怎麼會贊成，他們到林口電廠參觀，林口電廠排放是全世界最好的標準，看不到煤、看不到煙，排放出來的跟（燒）天然氣差不多。

張景森指出，任何公共決策都有人贊成、有人反對，還是要理性討論，如果沒有深入了解，燒煤一定反對、燒氣也反對，總是有人反對，但要根據事實。

張景森說，深澳電廠占全國電力供應2.8%，他算過，如果北北基宜桃每個縣市能承諾節電10%，就可以不蓋深澳電廠。

張景森表示，很訝異劉建國也反對，中部空汙比台北嚴重，如果中部空汙問題都怪罪台中、麥寮的燃煤電廠，未來深澳電廠能降載中部發電，減低中部汙染，「難道深澳不要蓋，麥寮繼續燒？」

因此，他認為，應該回過頭來看深澳電廠，從料源、設備製程到除汙設備，跟天然氣差不多，除汙設備甚至是全世界最好電廠、最嚴格的標準，這樣大家能不能接受？

張景森說，國家整體需要這麼多電廠，不能不配置燃煤電廠，而燃氣有很大風險，還要配置管線輸送，若深澳電廠改成燃氣，可能要透過基隆協和電廠拉海管或陸管運送，陸管經過基隆市，海管經過5個漁港，基隆市民、漁民不會反彈嗎？

他也不認為是天然氣不可行，才退而求其次用燃煤。張景森說，燃煤「是可以的選擇，不能說是最壞選擇。」

劉建國說，非核家園是既定政策，燃煤發電占比降為30%以下為目標，因此，政府不應再以新建燃煤電廠為主，應以逐步減量為目標。再者，電廠距離瑞濱國小才500、600公尺，應思考電廠鄰近居民與孩童的健康，如果環保署只透過一個環差分析，就決定當地居民未來生活品質，並不符合公平正義。

劉建國表示，執政黨立委站在這個角度善意提醒重新檢視3月14日環差會議。

劉建國說，若執政者真正思考以雲林或中南部居民長期受到燃煤的汙染，應針對中南部電廠立即降載而不是等到深澳電廠完成後才對中南部燃煤電廠降載，這顯然是模糊焦點。（編輯：林興盟）

張景森深澳電廠劉建國

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