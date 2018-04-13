坦承反核衝過頭 張景森：「提前除役」不是民進黨立場

2018-04-13 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



深澳燃煤電廠爭議不斷，除了昨天有民進黨立委劉建國、蔡適應等人表態支持重啟環評，環保署副署長詹順貴也質疑，有必要花一千億元興建深澳電廠，去補這0.1%的電力缺口？而且，怎麼可能有完全乾淨的煤？

行政院政務委員張景森今天接受POP radio電台專訪表示，親上火線為政策辯護。張景森表示，他不會拍胸脯說「最好的燃煤已經跟天然氣一樣」，確實還是「有一點點差」，「但我認為那個差距沒有多大的影響與意義」，「換句話說，第一名跟第二名差不多，我也不會說一定要第一名，還是要看國家整體的配比，配比裡面還是需要一定比例的燃煤發電」。

●如果不蓋深澳 北部的電力缺口要怎麼吸收？

張景森認為，詹順貴所指0.1％電力缺口是指備用容量率，但深澳電廠不是備用容量的問題，而是占全國供電量2.8％，如果深澳不蓋，中南部要送到北部的那4%，自己要怎麼吸收？「若要靠節電，則北北基宜桃必須承諾節電10%，那我們就做得到」。

被問到台灣到底缺不缺電？缺電的地步到什麼程度？張景森說，民進黨長期主張「非核家園」，第一個課題就是檢討：需要核電嗎？會缺電嗎？「嚴格來說，馬英九執政後期已發現沒辦法再推核電，所以也進行火力發電的計畫」，把核電封存不運轉，也是國民兩黨的共識。

張景森表示，馬政府火力發電計畫也有點落後，若能如期完成，去年就不會造成那樣的窘境，今年也有幾部機組慢到了，「去年及今年最嚴苛，到了2021或2022會有缺口，要想辦法去補它」，而哪一年要完成什麼電廠，都有完整的規畫，要看的是執行力的問題。

●「核電廠不是明天就會爆炸」 張景森：反核有一定的步驟

「我本身不喜歡核電，主要是核廢料沒辦法處理，一放要放一百萬年，對後代沒辦法交代，此外也有安全問題。」但張景森表示，反核有一定的步驟，「核電廠不是明天就會爆炸，核廢料也不是明天就要處理」，所以要有過渡，因此訂出「2025非核家園」，這是經過仔細計算，包括核電廠照法定期限把它終止，不要再延長，而在核電廠退役後，其他電力及再生能源何時可以補上來，依此來估算出一個合理的時間表，就是「2025非核家園」。

張景森說，也因此，民進黨2016年重返執政後，在修電業法時就把「2025非核家園」入法，民進黨原來的主張是核電「如期除役」，執政後卻發生「衝過頭」的現象，例如核電廠還沒有到要除役的時間，核一廠1號機及核二廠2號機因為大修或故障，反核的聲音就說要把它幹掉，不准它再用，這不是符合理性的作法。

●「民進黨沒有激進到不管有沒有電 找到機會就要把核電廠幹掉」

「核電廠可能故障或大修的原因解決了，在安全無虞的狀況下，就讓它用到原來法定的時間嘛！」張景森說，至少民進黨沒有像國民黨把核電廠「延役」，還送到原能會去研議，民進黨把它撤回來，就代表不再延役的決心，「我們的承諾是如期除役，並沒有激進到不管有沒有電，能找到機會就把它（核電廠）幹掉！」