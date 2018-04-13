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用電大戶皮綳緊 張景森：將祭獎懲制度 今夏強制節電

用電大戶皮綳緊 張景森：將祭獎懲制度 今夏強制節電

2018-04-13 19:23聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院政務委員張景森今天說，節電要制度化來做，政府也要開始強化尖峰用電的控管；行政院已針對用電大戶擬訂「獎懲制度」，最近就要向行政院長賴清德報告，待賴揆同意後，今年夏天就可實施。

張景森表示，今年暑假會推兩個節電政策：第一，針對用電大戶，會請台電與個別用戶檢討用電，希望積極採取節能措施，訂出至少節電5%目標，如果做不到，看是設備或什麼出問題，政府可協助；其次，一般家庭節電彈性更大，希望訂出節電5%到10%的目標。

張景森進一步解釋，假設台電預期明天備轉容量率降到3%、就要出現紅燈時，就會啟動通知用電大戶，必須強制參加「需量反應」的節能制度，如果達標，會給予獎勵，例如節省一度，可以換非尖峰用電的幾度；若未達標，則增加電費，簡單說，就是有一個「獎懲制度」。

張景森今天中午接受 POP radio電台專訪時，拋出這個節電政策。主持人黃光芹聽了，大喊：「要對用電大戶下重手啦？」張景森表示，這不是下重手，應該叫「鼓勵跟督促」，鼓勵部分，就是省下的尖峰用電度數，可以來折扺非尖峰的更多用電度數；但若沒有達到節電5%，「這部分的電價，我們另外跟你算」。

此外，被問到民進黨是否說過10年不調電價？張景森說，不是說「不調電價」，而是預期10年之內不會有大幅度的電價調漲，「道理很簡單，因為我們用綠電取代核電，而綠電價格越來越低，雖然會漲，但不會漲太多，估算未來10年漲幅，不會超過過去10年漲幅」。

張景森還強調，「2025非核家園」的目標一定會達成，但這兩年被核一、核二廠的機組問題把步調打亂，「所以去年很痛苦，今年也可能有小痛苦，明年之後應該就會一帆風順」。

專訪過程中，主持人笑稱張景森理光頭、穿短褲拖鞋等裝扮，是「用愛發電」。張景森則說，他的用意是要「刺激大家注意」，「真的應該節電，不然電會不夠」。

張景森強調，節電要制度化來做，電力要做合理規畫，例如尖峰用電的電費要比較貴一點，大家才會在尖峰時節省用電；又如周一到五的電費，應該比周六日貴一點，這樣大家會調整作業，這些部分就請台電在電價漲幅可控制下，進行調整。此外，節電也涉及技術上的問題，必須家家戶戶都裝「智慧電表」，才能運作這樣的「時間電價」；目前兩萬多家工廠、大戶都裝了智慧電表，政府也要開始強化尖峰用電的控管。

政務委員張景森（右）接受電台主持人黃光芹專訪，被笑稱理光頭、穿短褲拖鞋等裝扮是「...
政務委員張景森（右）接受電台主持人黃光芹專訪，被笑稱理光頭、穿短褲拖鞋等裝扮是「用愛發電」，張景森則說這是要「刺激大家注意」節電。圖／POP radio提供
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張景森節電電價

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