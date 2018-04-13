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深澳電廠案 侯友宜盼蘇貞昌向總統表態

2018-04-13 19:57中央社 新北13日電

行政院前院長蘇貞昌(左)同意承擔重任回鍋參選新北市長寶座，將對上國民黨提名的侯友...
行政院前院長蘇貞昌(左)同意承擔重任回鍋參選新北市長寶座，將對上國民黨提名的侯友宜(右)。 記者杜建重／攝影、聯合報系資料照
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國民黨新北市長提名人侯友宜今天表示，深澳電廠案對新北市的生態、觀光和居民影響很深，盼中央擬定政策時須考慮北部人感受。他希望將代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌也反映此議題給總統蔡英文。

侯友宜今天下午與國民黨台北市議員參選人耿葳、宜蘭市長參選人張森霖一起拍競選宣傳照。侯友宜受訪表示，支持深澳電廠公投連署，也希望藉此瞭解當地和北部地區居民的想法。

侯友宜說，深澳電廠案嚴重影響生態、觀光和北部的空氣汙染，盼中央擬定政策須考慮新北市民感受，前台北縣長蘇貞昌昨天與總統面談時，不知是否反映蘇貞昌對深澳電廠的態度，希望中央在設置深澳電廠的過程，要考慮用乾淨的能源。

侯友宜今天前往三峽瞭解捷運三鶯線施工進度，侯友宜說，除深澳電廠，不知蘇貞昌是否有向蔡總統反映，中央長期沒有給新北市軌道建設資源，這些都是新北市民最關心的議題。

侯友宜受訪表示，歡迎蘇貞昌回來選新北市長，重要的是要為國家、為新北做事情，盼民進黨政府心中有新北，不是只關心推誰出來選舉。

對於蘇貞昌質疑新北市政進度，侯友宜表示，捷運三鶯線、國民運動中心、公共托育政策都是以前沒有的，新北不斷進步改變，未來要在好的基礎上更進步。

對近日各種民調數字高低，侯友宜表示，民調過程中的動機、背景因素，瞭解就好，認真打拚比較實在。

記者問是否打新北市長朱立倫政績牌，侯友宜表示，好的政策本來就要發揚光大，重大工程建設一棒接一棒。未來新政策可從基層里長、議員共同關心的議題出發，讓民眾有感。

新北市長朱立倫今天也視察安坑輕軌捷運工程，他受訪表示，祝福蘇貞昌參選新北，但當時蘇貞昌擔任台北縣長時已經與現在的時空背景完全不同，目前持續在建設中，無論是捷運三環三線、道路建設、學校建設，或醫院、社福，都是20年前不存在的。

至於民調的起伏，朱立倫說，是很重要的參考，將繼續努力千萬不能掉以輕心。（編輯：卞金峰）

侯友宜蘇貞昌

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