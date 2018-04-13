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用電大戶皮綳緊 張景森：將祭獎懲制度 今夏強制節電

【重磅快評】不節電要罰？張景森的餿主意又來了

2018-04-13 18:26聯合報 記者主筆室╱即時報導

行政院政務委員張景森。圖／聯合報系資料照
行政院政務委員張景森。圖／聯合報系資料照
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政務委員張景森接受廣播專訪，拋出政府最新的「節電」政策：未來假如供電吃緊，就會啟動「企業節電機制」，強制用電大戶節電。若能節電5%，就給予獎勵；如果超標，就要繳交額外的電費。張景森說，希望透過獎懲機制，鼓勵民間積極投入節電。

「不節約用電就罰錢」，堪稱政府能源政策的創舉。不過，這背後潛藏的危機，不知道政府是沒有想到，還是想到了但還是要硬推。企業用電量高，當然可能是「節電不足」導致。但其實更可能的原因，是企業接單增加，又或者擴廠、新建廠，產能增加導致的用電增加。這些本來應該鼓勵的促進經濟成長企業，如今反成了政府要開鍘的對象，政府的政策目標到底在哪裡？

舉例來說：台灣高科技產業龍頭的台積電，為台灣貢獻龐大的經濟產值。但生產半導體的台積電，原本就是高度耗電產業。從2011年到2016年，台積電的用電量就增加了102%；僅2016年，台積電的用電量就比前一年增加11%。一旦政府的「強制節電」政策上路，台積電顯然將成為政府罰款的對象。

於是像台積電這種產業，大概只有幾個選擇：一是自己蓋電廠或是購買發電機，二是停下發展腳步甚至主動萎縮業務，三是出走。前兩者都攸關企業獲利，多少企業會這麼選擇，很難評估。而出走似乎是更合理的選擇，問題是，台灣能承受像台積電這樣的產業出走嗎？

當然，假如民進黨政府明擺就是「台灣不再需要高耗能產業」，那就罷了。但顯然政府不敢、也不能這麼做。那麼為了節電，卻讓產業必須承擔缺電風險，甚至因為產能增加而被罰錢，這倒底是甚麼樣的政府，甚麼樣的政策規劃？

民進黨強推「非核家園」，近二年已經造成多次缺電危機，去年還上演公務部門夏天關冷氣鬧劇。過去張景森就曾經提議，百貨公司應該「午休暫停營業」節電。會出這種餿主意，證明政府真的已經沒招。也證明蔡政府的能源政策，已經走到死胡同。

一個政府不能供給給人民和產業充足的電力，已是奇恥大辱。如今竟然還想把政策錯的責任轉嫁給人民，用處罰來強迫人民埋單，這樣不斷秀下限的政府，令人感到可笑，更是可悲。

節電台積電張景森

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