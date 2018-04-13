潛水教練指蓋卸煤碼頭海底生態將消失 謝立功反深澳電

2018-04-13 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



國民黨基隆市長提名人謝立功今天下午與活塞教練王銘祥、基隆市呼吸健康協會理事長林孝榮，一同談論深澳電廠對基隆人及東北角海洋生態的危害。謝立功呼籲基隆市民站出來為健康發聲，明天周六下2兩點會在基隆城隍廟前擺設聯署攤位，希望民眾一同參與聯署反對深澳燃煤電廠。

活塞教練王銘祥說，深澳電廠的卸煤碼頭用12年前的番仔澳灣來做環差評估，根本不合邏輯。更誇張的是，報告中說深澳灣附近的海洋生態並不豐富，自己20幾年的潛水經驗，在深澳灣附近拍攝到大大小小的珊瑚礁，海洋生態十分豐富，如果執意蓋卸煤碼頭，這些美麗的海底生態將被永久破壞消失。

謝立功表示，新北與基隆的海岸線應從整體規劃的角度開發與保育。龍蝦、九孔、小魚、與陽光空氣水不會遵守人類的界線，但會受到人類不當開發的影響。在基隆被汙染的魚，跑到深澳不會長的更好。同理，在深澳被汙染的空氣，飄到基隆不會變清新。跨縣市的問題，應該合作解決，但是，與中央合，與新北不作。

謝立功說，用合而不作的態度處理跨縣市問題，這不是「政治算計」，那什麼是「政治算計」？當「政治算計」犧牲的是你我的健康，所以必須堅持反對深澳燃煤電廠。

謝立功提到，台灣有許多綠能發展的潛能，舉凡地熱、波浪、潮汐、洋流及風力發電都是非常值得投資研究的項目，許多學者專家們也不斷致力於這些綠能發電的研究，其中幾個項目已經接近測試完成，未來應開始規劃示範電廠，由供應小區域的用電開始推動綠能的發展。未來若選上市長將會與海洋大學密切合作，好好利用基隆的海洋能資源，讓基隆成為「綠能發電示範城市」。