親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
政院版軍改定案
藍綠各黨拚選戰
葉俊榮傳陸兼職
政治
軍事
綜合

海軍武夷軍艦 一名士兵落海失蹤

影／高職生爭風吃醋「釘孤枝」 結局因「公車來了」喊卡

潛水教練指蓋卸煤碼頭海底生態將消失 謝立功反深澳電

2018-04-13 17:45聯合報 記者游明煌╱即時報導

國民黨基隆市長提名人謝立功今天下午與活塞教練王銘祥、基隆市呼吸健康協會理事長林孝榮，一同談論深澳電廠對基隆人及東北角海洋生態的危害。謝立功呼籲基隆市民站出來為健康發聲，明天周六下2兩點會在基隆城隍廟前擺設聯署攤位，希望民眾一同參與聯署反對深澳燃煤電廠。

活塞教練王銘祥說，深澳電廠的卸煤碼頭用12年前的番仔澳灣來做環差評估，根本不合邏輯。更誇張的是，報告中說深澳灣附近的海洋生態並不豐富，自己20幾年的潛水經驗，在深澳灣附近拍攝到大大小小的珊瑚礁，海洋生態十分豐富，如果執意蓋卸煤碼頭，這些美麗的海底生態將被永久破壞消失。

謝立功表示，新北與基隆的海岸線應從整體規劃的角度開發與保育。龍蝦、九孔、小魚、與陽光空氣水不會遵守人類的界線，但會受到人類不當開發的影響。在基隆被汙染的魚，跑到深澳不會長的更好。同理，在深澳被汙染的空氣，飄到基隆不會變清新。跨縣市的問題，應該合作解決，但是，與中央合，與新北不作。

謝立功說，用合而不作的態度處理跨縣市問題，這不是「政治算計」，那什麼是「政治算計」？當「政治算計」犧牲的是你我的健康，所以必須堅持反對深澳燃煤電廠。

謝立功提到，台灣有許多綠能發展的潛能，舉凡地熱、波浪、潮汐、洋流及風力發電都是非常值得投資研究的項目，許多學者專家們也不斷致力於這些綠能發電的研究，其中幾個項目已經接近測試完成，未來應開始規劃示範電廠，由供應小區域的用電開始推動綠能的發展。未來若選上市長將會與海洋大學密切合作，好好利用基隆的海洋能資源，讓基隆成為「綠能發電示範城市」。

林孝榮也說，深澳電廠的空汙首當其衝的就是基隆的信義及中正區。近年來，罹患呼吸道疾病的人數年年上升，若深澳電廠又採用高汙染的燃煤發電，基隆人的健康會受到嚴重的危害。

活塞教練王銘祥說，深澳灣附近海洋生態十分豐富，如果執意蓋卸煤碼頭，這些美麗的海底...
活塞教練王銘祥說，深澳灣附近海洋生態十分豐富，如果執意蓋卸煤碼頭，這些美麗的海底生態將被永久破壞消失。圖／王銘祥提供
分享
國民黨基隆市長提名人謝立功今天下午與活塞教練王銘祥、基隆市呼吸健康協會理事長林孝...
國民黨基隆市長提名人謝立功今天下午與活塞教練王銘祥、基隆市呼吸健康協會理事長林孝榮，一同談論深澳電廠對基隆人及東北角海洋生態的危害。圖／謝立功提供
分享
活塞教練王銘祥說，深澳灣附近海洋生態十分豐富，如果執意蓋卸煤碼頭，這些美麗的海底...
活塞教練王銘祥說，深澳灣附近海洋生態十分豐富，如果執意蓋卸煤碼頭，這些美麗的海底生態將被永久破壞消失。圖／王銘祥提供
分享
活塞教練王銘祥說，深澳灣附近海洋生態十分豐富，如果執意蓋卸煤碼頭，這些美麗的海底...
活塞教練王銘祥說，深澳灣附近海洋生態十分豐富，如果執意蓋卸煤碼頭，這些美麗的海底生態將被永久破壞消失。圖／王銘祥提供
分享

謝立功深澳電廠碼頭

相關新聞

藍發起反深澳電廠公投 要蘇貞昌踹共

2018-04-13 14:19

反對重啟深澳電廠 國民黨推公投、要蘇貞昌表態

2018-04-13 14:01

深澳電廠爭議聲中 今早台電與環保署見面討論專案報告

2018-04-13 13:51

影／侯友宜：澳電廠應該使用乾淨能源

2018-04-13 11:18

綠委出手 促深澳電廠重啟環評

2018-04-13 00:13

羅智強：投給蘇貞昌就是投給深澳燃煤發電

2018-04-13 00:05

好「深澳」的考題！綠營諸侯 變中央、地方夾心餅

2018-04-12 23:55

轟環署護航台電 新北嗆詹順貴：別再斷章取義

2018-04-12 14:33

環團、綠委疾呼：撤回深澳電廠案

2018-04-12 14:32
看更多

熱門文章

議員稱蔣公靈柩「幹嘛尊重蔣家意願」 包正豪怒批鬼話

2018-04-13 01:53

蘇貞昌選新北 孫大千：年度鉅獻演很大

2018-04-13 08:25

最強無人機「騰雲」台東空域現蹤 專家：好事近了

2018-04-13 14:50

從連勝文到電火球 藍綠選將誰年輕化？顛覆你認知

2018-04-13 08:00

綠北市議員民調揭曉 有拜柯P有保佑？

2018-04-13 09:00

公務員退休金須分給離婚配偶？ 呂秋遠教5項自救方法

2018-04-13 07:25

罷昌大將毛嘉慶再出手 這回槓上的是「莊國榮」

2018-04-12 23:46

綠委出手 促深澳電廠重啟環評

2018-04-13 00:13

政院版軍人年改俸率上限被調高 綠委怒：不能接受

2018-04-12 22:28

陸台海軍演 美國務院：反對片面行動改變現狀

2018-04-13 03:32

羅智強：投給蘇貞昌就是投給深澳燃煤發電

2018-04-13 00:05

港媒：共軍台海實彈射擊演習 衝著美國和台獨

2018-04-13 08:17

海軍武夷軍艦 一名士兵落海失蹤

2018-04-13 18:09

陳宜民民調落後不氣餒 韓國瑜民調進行時會請假

2018-04-13 01:58

蘇貞昌違背諾言三戰新北 朱立倫：應回保安宫說明一下

2018-04-13 11:35

影／與蘇貞昌民調落差大 侯友宜：要了解背後動機

2018-04-13 11:33

被譏諷「全世界墮落 你最清高」 黃國昌：很傷心

2018-04-13 09:19

影／蔡總統上任後首度登艦 視導海軍操演

2018-04-13 09:54

蘇貞昌民調贏侯友宜？江怡臻：壯膽用

2018-04-13 16:22

網傳19綠政務官也赴陸兼課 藍要求快徹查

2018-04-13 00:24

好「深澳」的考題！綠營諸侯 變中央、地方夾心餅

2018-04-12 23:55

陸18日台海實彈演習 總統府籲國人勿自亂陣腳

2018-04-12 22:05

新聞眼／蔡蘇會後…電火球親征 整合游謝系

2018-04-13 00:16

【重磅快評】刻意尋釁？蔡英文爭鋒不如藏鋒

2018-04-13 13:56

反年改團體挺不挺政院版軍人年改？退輔會：審慎樂觀

2018-04-12 22:57

行政院通過軍人年改草案 「八百壯士」譴責政府背信

2018-04-12 23:46

國道警察危險加給有譜？ 一個月加五千預算審查中

2018-04-13 11:25

副主委離職潮？陸委會：兩名副主委貢獻良多

2018-04-12 21:45

陸18日台海軍演 我方：假訊息作戰

2018-04-12 23:56

登艦出海為回應大陸軍演？蔡總統：沒有互別苗頭這件事

2018-04-13 12:39

蘇侯之戰 侯友宜：不要只為一黨之私考慮

2018-04-13 11:59

大陸「貼近」金門軍演？ 建設處：應是烏龍報導

2018-04-12 19:38

圖輯／蔡總統登紀德艦 出海校閱艦隊

2018-04-13 13:12

游淑慧：蘇貞昌、陳菊總是「老驥伏櫪、志在千里」

2018-04-13 09:57

陸軍演呂秀蓮籲蔡勿出訪 林濁水：風都沒吹就高喊草動

2018-04-13 08:49

中共沿海實彈操演 國防部：石獅靶場例行火砲射擊

2018-04-12 19:49

美國務卿提名人龐培歐 對台軍售重要

2018-04-13 03:34

海軍十餘艘軍艦海上操演 蔡總統今登艦出海校閱

2018-04-13 06:01

軍人年改政院版定案 拚7月上路

2018-04-12 23:35

影／侯友宜：澳電廠應該使用乾淨能源

2018-04-13 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top