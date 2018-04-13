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深澳電廠爭議藍營訴諸公投 何欣純：尊重

2018-04-13 16:25中央社 台北13日電

民進黨團幹事長何欣純。聯合報系資料照
民進黨團幹事長何欣純。聯合報系資料照
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國民黨團欲將深澳電廠爭議訴諸公投，今天提出「停止新建、擴建燃煤電廠或機組」公投提案。民進黨團幹事長何欣純說，尊重國民黨團的提案，但這無法因應當前的能源問題。

深澳燃煤電廠更新擴建計畫環差案3月14日通過，連日來引發許多討論，中國國民黨立法院黨團總召林德福、書記長李彥秀、國民黨立委賴士葆、費鴻泰等人，今天率領多位國民黨台北市、新北市的市議員擬參選人，共同召開「忍無可忍！深澳電廠訴諸公投」記者會，宣布將提出「停止新建、擴建燃煤電廠或機組」公投提案。

這份公投提案主文的內容為：為全民健康，降低燃煤發電引發之空氣污染及碳排放，您是否同意確立「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）」之能源政策？

林德福說，這次深澳電廠的事件沒有藍綠之分，大家都會受到嚴重衝擊，不希望全民將來都用肺來發電，因此提出公投案，直接訴諸民權，讓人民來做決定。國民黨團首席副書記長曾銘宗也說，公投是最有效且快速反映民意的直接手段。

李彥秀則表示，馬上要代表民進黨投入新北市長選舉的前行政院長蘇貞昌，對於是否主張要退回深澳電廠的環差案，以及是否支持這次國民黨提出的公投，都應對新北市民交代清楚；此外，她也點名基隆市長林右昌、台北市長柯文哲，也應對上述問題對外交代清楚。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純今天向中央社記者表示，對於國民黨要提公投案表示尊重，但對於所設定的議題，建議能在深思，因為這無法因應台灣目前的能源問題；她也說，在能源轉型尚未完成前，大家必須要思考，台灣的電要從哪來。

何欣純表示，國民黨要求蘇貞昌等人表態，這是政治上的操作，要不要表態，每個參選縣市首長的人都有智慧與責任對選民說清楚，在適當時機，相信就會向各自的選民做交代，這部分不需要國民黨操心。

國民黨公投深澳電廠

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