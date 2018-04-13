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反對重啟深澳電廠 國民黨推公投、要蘇貞昌表態

2018-04-13 14:01聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨中央今呼籲，可望獲民進黨徵召選新北市長的前縣長蘇貞昌（圖）應對是否支持深澳...
國民黨中央今呼籲，可望獲民進黨徵召選新北市長的前縣長蘇貞昌（圖）應對是否支持深澳電廠重啟環評表態。 記者杜建重／攝影
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蔡政府擬重起深澳火力發電廠，引發釀北台灣空汙疑慮。國民黨中央今呼籲，可望獲民進黨徵召選新北市長的前縣長蘇貞昌應對是否支持深澳電廠重啟環評表態；國民黨立院黨團也宣布發起「深澳電廠重起」公投。

國民黨發言人洪孟楷表示，深澳電廠環評引發爭議，如今台電又遭爆打算在瑞芳水產動植物繁殖保育區，另蓋離岸防波堤區隔航道，違法破壞環境生態；國民黨呼籲環保署應重啟環評，真正扛起保護我國環境重責。

洪孟楷說，民進黨立委劉建國、蔡適應已響應深澳電廠重啟環評主張，昨天被民進黨主席蔡英文登壇拜將請出的蘇貞昌，既然要選深澳電廠所在的新北市長，也有責任對深澳電廠議題是否重起環評表態，說清楚要站在市民，還是蔡政府旁。

國民黨團副書記長曾銘宗表示，蔡政府未充分溝通，就強硬的要推動重起深澳電廠，對北台灣6縣市長反對又相應不理，公投是最有效反應民意手段。

國民黨中央與黨團今天上午串連，針對蔡政府擬重起「深澳電廠」輪流開砲，除發起反重啟深澳電廠公投，也要蘇貞昌對重啟深澳電廠議題表態。

國民黨立委陳宜民批評，總統蔡英文日前引用2010年數據，說國內空汙來源，火力發電僅占5%，但卻不談蔡政府上台後讓發電廠火力全開事實，蔡根本是睜眼說瞎話，要用8年前的數字欺騙國人。

身兼立院為環委員會召委的陳宜民表示，是否重啟深澳電廠已不是環差，而是環評問題，下周一將要求環保署、農委會、經濟部到委員會報告深澳電廠對周邊環境影響，要相關單位正面表態。

國民黨發言人鍾沛君表示，肺泡、肺葉一旦遭破壞就無法回復，全球每年500萬人死於空汙，火力發電廠正是空汙主要來源，國民黨要求蔡政府立即停止興建、擴建燃煤發電廠，若強硬重起深澳電廠，北台灣藍色天空還能跟著我們多久。

公投擬文人、國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人游淑慧表示，蔡政府認為遠在千里以外的沙塵暴會影響台灣的空氣品質，台中火力發電廠也可影響80公里外南投竹山地區，重起深澳電廠後對北台灣空氣影響可想而知。

游淑慧說，目前台灣火力發電量已占45%，繼續興建或擴建火力發電廠，與蔡政府非核能源政策背道而馳。游強調，她也不贊成民進黨重啟環評主張，那只是緩兵之計。

深澳電廠國民黨環評蘇貞昌

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