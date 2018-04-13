藍發起反深澳電廠公投 要蘇貞昌踹共

2018-04-13 14:19 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



國民黨團總召林德福（中）、首席副書記長曾銘宗、立委費鴻泰、賴士葆等人上午舉行「忍無可忍！ 深澳電廠訴諸公投」記者會，將連署提出公投來決定深澳電廠。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

蔡政府重啟深澳火力發電廠，國民黨表示，將參選新北市長的蘇貞昌，應表態宣布是否支持深澳電廠重啟環評。國民黨立法院黨團宣布發起深澳電廠重啟公投。

國民黨團副書記長曾銘宗表示，蔡政府未充分溝通，強硬推動深澳電廠，對北台灣六縣市長反對又相應不理，公投是最有效反應民意手段。

國民黨發言人洪孟楷表示，民進黨立委劉建國、蔡適應響應深澳電廠重啟環評主張，昨天被民進黨主席蔡英文請出的蘇貞昌，既然要選深澳電廠所在的新北市長，也有責任對深澳電廠議題是否環評表態，說清楚要站在市民，還是蔡政府旁。

針對蔡政府推動離岸風電，國民黨質疑，台灣以高於國外兩倍多價格招標，讓外國廠商趨之若鶩，為高利潤而樂不可支，預估未來單離岸風電，電費將增加約20%。

蘇違反承諾3戰新北 朱：應回保安宮說明一下

【記者陳珮琦、施鴻基/新北報導】前行政院長蘇貞昌接受民進黨徵召參選新北市長，違背當初在保安宮宣布不會第三次選台北縣長的承諾，新北市長朱立倫今天上午表示，蘇貞昌應該回保安宮說明一下。

對於最新民調以朱立倫和蘇貞昌執政成績比較，朱立倫指出，現在跟十幾二十年前，時空背景截然不同，現在的三環三線等重大交通建設和道路、學校、公園等市政建設都是十幾年前所沒有的，市府將會持續努力推動。

朱立倫表示，光是這周就已經看到了五份民調，民調是重要的參考，要繼續努力，不能掉以輕心。

侯友宜表示，歡迎蘇貞昌回新北參選市長，但最重要的是要為國家、為新北市做事情，而不是只想到黨，那就比較不好。他不懂民調，還是認真努力做事比較實在。