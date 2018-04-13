親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠惹爭議
政院版軍改定案
藍綠各黨拚選戰
陳菊接府秘書長
葉俊榮傳陸兼職
政治
軍事
綜合

羅智強：投給蘇貞昌就是投給深澳燃煤發電

2018-04-13 00:05聯合報 記者王敏旭╱即時報導

深澳電廠環差案在3月中通過後不斷出現爭議，也被多次拿來做文章，前台北縣長蘇貞昌將代表民進黨參選新北市長，總統府前副秘書長羅智強也在臉書發言，「投給蘇貞昌，就是投給深澳燃煤發電」。

羅智強以新北市長朱立倫在臉書分享的深澳影片指出，深澳電廠若蓋，珍貴美麗的東北角海岸要為此付出的代價。

羅還表示，這不只是瑞芳、新北的問題，燃煤電廠空汙是北台灣9百萬民眾都會受影響，「拒絕燃煤，拒絕民進黨」。

總統府前副秘書長羅智強也在臉書發言，「投給蘇貞昌，就是投給深澳燃煤發電」。圖／翻...
總統府前副秘書長羅智強也在臉書發言，「投給蘇貞昌，就是投給深澳燃煤發電」。圖／翻攝羅智強臉書
分享
深澳燃煤電廠擬在深澳灣設置卸煤碼頭。本報資料照片
深澳燃煤電廠擬在深澳灣設置卸煤碼頭。本報資料照片
分享

民進黨羅智強

相關新聞

綠委出手 促深澳電廠重啟環評

2018-04-13 00:13

好「深澳」的考題！綠營諸侯 變中央、地方夾心餅

2018-04-12 23:55

轟環署護航台電 新北嗆詹順貴：別再斷章取義

2018-04-12 14:33

環團、綠委疾呼：撤回深澳電廠案

2018-04-12 14:32

深澳電廠離瑞濱國小僅500公尺 綠委籲重啟環評

2018-04-12 11:18

砲轟環保署護航台電 新北漁業處：詹順貴別再斷章取義

2018-04-12 11:06

瑞芳保育區爭議 藍黨團：應退環差報告

2018-04-12 00:07

深澳電廠位處1級敏感區 營建署：須採最高度限制

2018-04-12 00:04

環評會議都說沒意見 詹順貴批新北：別只放馬後炮

2018-04-11 22:27
看更多

熱門文章

當年蘇貞昌給蔡英文釘子 現在蔡送蘇轎子

2018-04-12 13:09

柯文哲陳景峻談吳音寧適任與否 學者：這是公開羞辱吧

2018-04-12 07:25

軍演只是演樣子？ 當年對岸一砲 我軍立刻亮劍

2018-04-12 08:00

吳音寧弟發文護姐 宅神：250萬補償還不夠？

2018-04-12 13:09

台北市長選舉 孫大千：民進黨「暗助」國民黨

2018-04-12 08:36

陳芳明提出的台灣價值 孫大千：不分藍綠都應信奉

2018-04-12 09:04

軍人年改草案拍板 退休者新制終身俸怎麼算看這裡

2018-04-12 16:53

行政院通過軍人年改法案 起支俸率確定「55+2」

2018-04-12 11:10

聽網友的話…柯P的那些事 侯友宜看到了嗎

2018-04-12 09:00

王浩宇：幹嘛花錢維護蔣家屍體 靈柩應入土為安

2018-04-12 12:18

點頭了！蔡英文親自鼓勵選新北 蘇貞昌願意承擔

2018-04-12 10:46

馬英九史丹佛演講 頭銜用「中華民國(台灣)前總統」

2018-04-12 14:10

新北市長選情五五波 民調：蘇貞昌小贏侯友宜

2018-04-12 10:40

國防部：現役軍人退伍時可領200萬 不會受影響

2018-04-12 10:39

共軍中將百小時攻台論 陳寶餘：我笑了 不可能

2018-04-12 11:03

影╱傻眼！基市府出團考察 遊覽車貼滿抗議海報

2018-04-12 09:38

呂秀蓮讚朱立倫侯友宜「做得不錯」 籲民進黨戒慎恐懼

2018-04-12 09:56

年底大選陸客不來？業者憂9月旅行社倒閉潮

2018-04-12 10:44

陳菊若輔選 羅智強：我就告發她涉貪瀆

2018-04-12 08:53

美准潛艦國造商售 張冠群證實為戰系：和軍售同家公司

2018-04-12 12:49

【重磅快評】柯P陪著忍受250萬元羞辱的三點盤算

2018-04-12 16:52

不計個人毀譽榮辱 蘇貞昌參選新北市長

2018-04-12 11:47

無法遵守當年的承諾 蘇貞昌：「我深深致歉」

2018-04-12 13:27

初選落敗 蕭亞譚：續監督柯文哲到從政壇消失

2018-04-12 15:12

軍改55+2版 退將：此方案可維持多久

2018-04-12 16:15

軍改55+2方案 退輔會：約5.6萬人受影響

2018-04-12 14:09

最新民調侯友宜蘇貞昌五五波 侯友宜：聽聽就好

2018-04-12 11:55

【即時短評】兩蔣入土為安？恐怕只有海葬才能安

2018-04-12 17:08

影╱好帥！蔣萬安濕身拉葉元之拜票 市場婆媽驚呆了

2018-04-12 12:00

綠北市港湖議員初選 高嘉瑜第一「柯黑」蕭亞譚未過關

2018-04-12 12:46

不滿兩套標準 藍委要求綠19學官一併跨部會小組徹查

2018-04-12 11:17

罷昌大將毛嘉慶再出手 這回槓上的是「莊國榮」

2018-04-12 23:46

防空汙鼓勵告發 再增好鄰居、吹哨者條款

2018-04-12 00:11

卡管百日 藍營列舉在陸兼課綠官 要求徹查

2018-04-12 10:36

徐國勇稱葉俊榮只登陸講學一次 蔡正元酸：被騙的鬼

2018-04-12 12:09

陸方施壓改名遭拒 醫師會力保「台灣就是台灣」

2018-04-12 13:45

外軍學員參訪雲豹甲車 比大姆指肯定給讚

2018-04-12 17:49

新北市長民調 蘇貞昌小贏侯友宜0.9％

2018-04-12 10:57

國防部：明天總統出海操演 實兵不實彈

2018-04-12 09:32

共軍100小時打下台灣？ 國防部：不可能

2018-04-12 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top