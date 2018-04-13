羅智強：投給蘇貞昌就是投給深澳燃煤發電

2018-04-13 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



深澳電廠環差案在3月中通過後不斷出現爭議，也被多次拿來做文章，前台北縣長蘇貞昌將代表民進黨參選新北市長，總統府前副秘書長羅智強也在臉書發言，「投給蘇貞昌，就是投給深澳燃煤發電」。

羅智強以新北市長朱立倫在臉書分享的深澳影片指出，深澳電廠若蓋，珍貴美麗的東北角海岸要為此付出的代價。