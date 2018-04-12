好「深澳」的考題！綠營諸侯 變中央、地方夾心餅

深澳燃煤電廠傳出要重啟後，附近的知名景點象鼻岩觀光民眾大增，很多人趕來一探究竟，連非假日都有不少人潮。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一個深澳電廠，周邊四縣市有四種不同態度。能源政策牽動年底選情，深澳電廠儼然成為政治議題，特別是深澳電廠位於新北市瑞芳區，這是藍綠新北市長參選人都無法迴避的選舉必考題。

行政院前院長蘇貞昌昨天同意接受徵召，代表民進黨參選新北市長。面對深澳電廠難題，蘇貞昌可能陷入兩難處境，一方面是如何落實中央既定政策，一方面又要處理在地民眾感受。

深澳電廠周邊縣市中，藍營執政的新北市政府反對最強烈，甚至多次隔空槓上環保署、台電，要求重做環評。國民黨新北市長參選人侯友宜說，深澳電廠燃煤發電，對東北角的生態、環境、空汙及市民健康影響很大；新北市長朱立倫昨天也藉由蘇貞昌參選，表示市民會檢視民進黨這兩年中央執政，包括深澳電廠是否跟民眾需求一樣？

即使是綠營執政的桃園市、宜蘭縣、基隆市，對深澳電廠的態度也不一致。桃園市長鄭文燦曾在議會表示，深澳電廠環評通過後，他曾公開要求台電對桃園的空汙影響區域說清楚，若新北市政府所做空汙模擬報告屬實，真的與台電的報告相差七倍，他將反對建廠。

深澳電廠通過環差後，宜蘭縣代理縣長陳金德第一時間強烈反對，在臉書貼文「宜蘭人不受這種氣」，但稍後即改口表示，他力挺行政院長賴清德使用「乾淨的煤」，呼籲大家理性看待。

基隆市林右昌說，深澳電廠不能增加汙染源和基隆市負擔；電廠採任何形式發電，應以科學和專業考量。但國民黨基隆市長提名人謝立功質疑，林右昌遷就中央，沒明確表達反對，他率眾到基隆市府抗議。