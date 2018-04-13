綠委出手 促深澳電廠重啟環評

民進黨立委劉建國（右二）、時代力量立委高潞．以用（右三）等昨天舉行記者會，呼籲政府儘速撤回深澳電廠案。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

指環差報告決定居民未來 不符公平正義

深澳燃煤電廠爭議不斷，繼國民黨立委要求退回環差報告後，綠營內部也出現反對聲浪。包括劉建國與身兼民進黨發言人的蔡適應等民進黨立委昨天表態支持重啟環評，劉建國強調，深澳電廠不應只以「環境差異分析報告」就決定當地居民未來生活品質，不符合公平正義。

深澳電廠環評通過後，北台灣六縣市首長第一時間齊聲表達反對，但後來民進黨執政縣市首長態度轉趨保留。本報日前披露台電預計興建的防波堤位在瑞芳水產動植物保育區內，內政部營建署前天表示，依漁業法畫設「水產動植物繁殖保育區」，即直接歸類為海岸管理法一級環境敏感區，需採取最高度限制，營建署昨接受中央社訪問時則說，因為是依照漁業法分級畫設，需檢視保護內容與基本原則，綜合判定新增堤防是否在一級海岸保育區，將送內政部海審會進行討論。

昨天台灣健康空氣行動聯盟與朝野立委、醫生代表及深澳居民到立法院舉行記者會，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，深澳電廠預定地與瑞濱國小僅相隔一條馬路、相較於雲林許厝國小與台塑六輕的距離還要更近，恐對學童的健康造成威脅。

劉建國：深澳電廠周遭是社會適應弱勢

「深澳電廠應重做環評。」劉建國說，瑞濱國小該校三分之一學生是原住民、四分之一是新住民之子，原本就是經濟與社會適應弱勢，他們好不容易自二○○七年從電廠的汙染下解脫，如果環保署只透過一個環差分析，就決定當地居民未來生活品質，並不符合公平正義。

蔡適應：台電沒與基隆居民做好溝通

基隆市立委蔡適應也表示，就他所知，台電沒有針對此案與基隆地方居民做好溝通，現代醫學研究指出，燃煤電廠會汙染及殘害環境，若台電要蓋電廠，應重新思索是否繼續施作燃煤電廠，或考慮能否轉型用新的方式發電，將重心放在綠能及替代能源。

高潞．以用：不應為0.1%發電量 犧牲居民權益

時代力量立委高潞．以用表示，深澳火力發電廠通過環差案，對地方居民非常不公平，電廠開發不只是能源發展問題，也應該照顧在地居民健康，不應只為了百分之零點一的發電量浪費人民納稅錢、犧牲周遭少數人權益。

居民台大副教授衣若蘭則呼籲全台家長一起反燃煤，要求政府儘速將中南部燃煤機組除役，而北部也勿新增燃煤電廠。