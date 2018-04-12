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轟環署護航台電 新北嗆詹順貴：別再斷章取義

2018-04-12 14:33聯合晚報 記者張曼蘋/新北報導

對新北市府不滿深澳電廠港區擴建位處瑞芳保育區，環保署副署長詹順貴昨天砲轟，環評大會時新北市府公告保育區的限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物的採集。新北市漁業處今天強硬回擊，「請詹順貴不要再斷章取義，忽視專業意見。」

漁業處表示，保育區設置有其一定目的，凡涉及保育區範圍內的開發，應辦理環境影響評估及符合海岸管理法等法規，但台電在環評審查時，對於保育區問題始終避重就輕，「僅草率用2、300字說明敷衍帶過，毫無誠信可言」，影響環評委員就深澳電廠環差分析報告的判斷，對台電輕忽生態議題感到失望。

「請問詹順貴到底是環保署還是經濟部？」漁業處指出，開發行為的禁止或限制是環保署的責任，「不然要環評法做甚麼？」保育區禁止與限制是針對保育漁業資源，上面還有環評法、海岸管理法等，針對開發行為加以規範，環保署身為環評法的主管機關，開巧門讓台電用環差取代環評，角色就已經錯亂，再替台電背書無涉海岸管理法，又被營建署打臉。

漁業處認為，對於保育區防波堤，台電未依法提出詳細的評估及影響就是違法，市府立場始終如一堅決反對，而在環評大會中，興建防波堤還在規劃階段，防波堤位置要考量當地生態及海洋資源，位置形式、是否一定要設在保育區內，始終無共識。

漁業處表示，會議當天詹順貴請民眾、環團及各單位發言，已有多個單位表明當地開發可能造成的生態及資源破壞，及防波堤興建涉及擴港開發行為，應重啟環評，鑑於當日會議已有多個民眾團體或機構表示的意見與漁業處相同，才表示沒有其他意見，請詹順貴不要再斷章取義。

環評詹順貴台電

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