環團、綠委疾呼：撤回深澳電廠案

2018-04-12 14:32 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ／台北報導



台灣健康空氣行動聯盟與民進黨立委劉建國（右二）、時代力量立委高潞．以用（右三）等上午舉行記者會，呼籲政府懸崖勒馬，儘速撤回深澳電廠案。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

「瑞濱國小距電廠僅500公尺 別成許厝第二」

深澳電廠爭議不斷，台灣健康空氣行動聯盟今日與朝野立委、醫生代表、深澳居民到立法院舉行記者會指出，深澳電廠旁的瑞濱國小，距離電廠僅500公尺，比起雲林許厝國小與六輕距離的900公尺更近，恐影響學童健康。民進黨立委劉建國也表態，應該重啟環評。

繼民進黨立委陳歐珀反對深澳電廠興建案後，劉建國今也表態應該重啟環評，他表示，深澳電廠一旦啟動，與鄰近的瑞濱國小只距離500公尺，該校三分之一學生是原住民、四分之一是新住民之子，原就是經濟弱勢，環保署如今僅用環差報告（環境影響差異分析報告）就要蓋電廠，不符合公平正義。

劉建國說，昨天空氣汙染防制法已經完成初審送出委員會，今天記者會特別有意義。深澳電廠不只是用環境差異分析報告就可以決定當地居民未來生活品質，「應該要做環評」，他呼籲政府應該聽聽相關團體、朝野立委意見。

時代力量立委高潞以用表示，燃煤電廠都是空氣汙染、健康殺手，深澳火力發電廠好不容易在2007年除役，沒想到環差又讓它有條件通過，對居民非常不公平，電廠開發不只是能源發展問題，也要照顧在地居民健康，不要為了0.1%發電量浪費人民納稅錢、犧牲周遭少數人權益。