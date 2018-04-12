環團、立委籲撤回深澳電廠案 還給當地人呼吸自由

2018-04-12 11:10 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



台灣健康空氣行動聯盟與民進黨立委劉建國、時代力量立委高潞．以用等上午舉行記者會，呼籲政府懸崖勒馬，儘速撤回深澳電廠案，還給當地人百分之百的呼吸自由，別讓深澳居民和瑞濱國小學童受害。