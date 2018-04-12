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環團、立委籲撤回深澳電廠案 還給當地人呼吸自由

2018-04-12 11:10聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

台灣健康空氣行動聯盟與民進黨立委劉建國時代力量立委高潞．以用等上午舉行記者會，呼籲政府懸崖勒馬，儘速撤回深澳電廠案，還給當地人百分之百的呼吸自由，別讓深澳居民和瑞濱國小學童受害。

立委高潞．以用表示，不能忽視當地人民的健康，希望大家想想在使用便利的電力時，當地人的犧牲。

台灣健康空氣行動聯盟與民進黨立委劉建國（右二）、時代力量立委高潞（右三）．以用等...
台灣健康空氣行動聯盟與民進黨立委劉建國（右二）、時代力量立委高潞（右三）．以用等上午舉行記者會，呼籲政府懸崖勒馬，儘速撤回深澳電廠案。記者胡經周／攝影
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