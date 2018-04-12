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瑞芳保育區爭議 藍黨團：應退環差報告

2018-04-12 00:07聯合報 記者鄭媁、施鴻基張曼蘋祁容玉／雙北報導

環保署副署長詹順貴表示，瑞芳保育區未禁止開發。 記者楊萬雲／攝影
環保署副署長詹順貴表示，瑞芳保育區未禁止開發。 記者楊萬雲／攝影
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台電擬在深澳灣新增防波堤區隔航道，但該處屬瑞芳水產動植物繁殖保育區，能否開發引發新北市與環保署論戰。國民黨立院黨團昨天要求退回之前審議通過的環差報告，下周衛環委員會將排專案報告，要求台電、環保署說明；環保署副署長詹順貴則說，他下周一到立法院報告，會把全程會議紀錄攤開，請新北市政府先檢視會議紀錄與錄音檔，再做發言。

在深澳灣新增防波堤，台電雖表示已和當地漁民做好溝通，並指新北市無異議。但新北市政府環保局簡任技正孫忠偉昨天駁斥表示，前年進行首次專案小組審查時，新北市府就認為應優先考量保育問題，「至今尚未與台電達成任何共識」。

孫忠偉說，台電前年曾找新北市政府漁業處，提出能否調整保護區範圍，但漁業處當場明確拒絕，表示這是不可能的事。去年九月廿日第二次專案小組審查會議時，經濟部只提出台電說詞，聲稱未來動工前會依「漁業法」申請調整位置，但這部分並未獲新北市府認可。

詹順貴昨天說，他會在立法院報告時，攤開會議紀錄，他也建議新北市長朱立倫了解實情，再寫臉書批環保署會較好。

但新北市環保局長劉和然指出，今年一月專案小組第三次初審會議紀錄結論載明「深澳灣外布置的兩種堤防將改變灣內水流速度和方向，改變原始生物自然棲習環境，對原生物生存條件及組成有加重影響之虞，建議重新辦理環境影響評估。」由此可知，深澳灣生態保育未被妥善評估。

台電立法院深澳電廠詹順貴

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