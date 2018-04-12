深澳電廠位處1級敏感區 營建署：須採最高度限制

2018-04-12 00:04 聯合報 記者侯俐安、施鴻基、張曼蘋、祁容玉、雷光涵 聯合報 記者 董俞佳



台電重啟深澳燃煤電廠，擬在深澳灣設置卸煤碼頭，但另闢的防波堤區卻位在瑞芳水產保育區內，引發爭議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

深澳燃煤電廠傳出新增堤防位在「瑞芳水產動植物繁殖保育區」，該區能否設堤防，新北市與環保署各執一詞。內政部營建署昨表示，根據海岸管理法規定，依漁業法畫設的「水產動植物繁殖保護區」，即直接歸類為海岸管理法的一級環境敏感區，須採取「最高度限制」，深澳電廠若要繼續往下走，恐會有適用上的疑慮要釐清。

營建署強調，位於一級敏感區都要審議，若堤防、設施有所影響，就須調整。

深澳燃煤電廠三月通過環評，現卻傳出擬新建堤防所在處的保育區未解編，環差就先過的質疑。對新北市多次強調並未同意縮小保育區，也呼籲環保署不要同意電廠擴建案；環保署副署長詹順貴昨表示，瑞芳保育區是三級保育區，是新北市政府依照漁業法第四十五條公告，從新北市政府公告保育區的限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物採集，「新北市政府在批判前，把自己公告的限制行為看清楚再來反映。」

詹順貴出示環評會議紀錄提出疑點，指如新北市政府認為瑞芳保育區不能蓋防波堤，「如果態度堅決，不是一剛開始就應強調這個地區禁止開發嗎？」他還說，環評大會中他最後還詢問新北市政府漁業處漁管所長陳志豪，結果對方回說「不用」。

他認為，瑞芳保育區是新北市政府公告畫設，新北市政府、漁業署應釐清是否有違反主管法規，如果有就要提出，不是環評通過後才放馬後炮。

詹順貴並說，如果環差所提的堤防位置，依法律規定禁止開發，當然就不會同意他變更，環差也不會過。不過，目前瑞芳保育區是三級保育區，內政部也還沒公告它是海岸管理法中的一級環境敏感區，未被禁止開發。

對詹的說法，新北市府發言人張其強反駁，公告明訂在保育區內投放人工魚礁等人工設施，應經市府同意，「比人工魚礁大上幾十倍的防波堤，當然更要經過新北市府同意才能投放」，市府未同意當然就是禁止。他並嘲諷質疑若依詹順貴的說法，「現在要在保育區內蓋一百層的海底大樓也可以」，不知為何如此寬鬆解讀法律、為台電解套。

營建署則表示，三級保育區是漁業單位的分級，根據海岸管理法規定，依漁業法畫設的「水產動植物繁殖保護區」，會直接歸類為海岸管理法的一級環境敏感區，須採取最高度限制；若堤防、設施有所影響，就必須調整。