親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
空汙法草案初審
葉俊榮傳陸兼職
陳菊接府秘書長
藍綠各黨拚選戰
深澳電廠惹爭議
政治
軍事
綜合

深澳電廠位處1級敏感區 營建署：須採最高度限制

2018-04-12 00:04聯合報 記者董俞佳侯俐安施鴻基張曼蘋祁容玉雷光涵

台電重啟深澳燃煤電廠，擬在深澳灣設置卸煤碼頭，但另闢的防波堤區卻位在瑞芳水產保育...
台電重啟深澳燃煤電廠，擬在深澳灣設置卸煤碼頭，但另闢的防波堤區卻位在瑞芳水產保育區內，引發爭議。 圖／聯合報系資料照片
分享

深澳燃煤電廠傳出新增堤防位在「瑞芳水產動植物繁殖保育區」，該區能否設堤防，新北市與環保署各執一詞。內政部營建署昨表示，根據海岸管理法規定，依漁業法畫設的「水產動植物繁殖保護區」，即直接歸類為海岸管理法的一級環境敏感區，須採取「最高度限制」，深澳電廠若要繼續往下走，恐會有適用上的疑慮要釐清。

營建署強調，位於一級敏感區都要審議，若堤防、設施有所影響，就須調整。

深澳燃煤電廠三月通過環評，現卻傳出擬新建堤防所在處的保育區未解編，環差就先過的質疑。對新北市多次強調並未同意縮小保育區，也呼籲環保署不要同意電廠擴建案；環保署副署長詹順貴昨表示，瑞芳保育區是三級保育區，是新北市政府依照漁業法第四十五條公告，從新北市政府公告保育區的限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物採集，「新北市政府在批判前，把自己公告的限制行為看清楚再來反映。」

詹順貴出示環評會議紀錄提出疑點，指如新北市政府認為瑞芳保育區不能蓋防波堤，「如果態度堅決，不是一剛開始就應強調這個地區禁止開發嗎？」他還說，環評大會中他最後還詢問新北市政府漁業處漁管所長陳志豪，結果對方回說「不用」。

他認為，瑞芳保育區是新北市政府公告畫設，新北市政府、漁業署應釐清是否有違反主管法規，如果有就要提出，不是環評通過後才放馬後炮。

詹順貴並說，如果環差所提的堤防位置，依法律規定禁止開發，當然就不會同意他變更，環差也不會過。不過，目前瑞芳保育區是三級保育區，內政部也還沒公告它是海岸管理法中的一級環境敏感區，未被禁止開發。

對詹的說法，新北市府發言人張其強反駁，公告明訂在保育區內投放人工魚礁等人工設施，應經市府同意，「比人工魚礁大上幾十倍的防波堤，當然更要經過新北市府同意才能投放」，市府未同意當然就是禁止。他並嘲諷質疑若依詹順貴的說法，「現在要在保育區內蓋一百層的海底大樓也可以」，不知為何如此寬鬆解讀法律、為台電解套。

營建署則表示，三級保育區是漁業單位的分級，根據海岸管理法規定，依漁業法畫設的「水產動植物繁殖保護區」，會直接歸類為海岸管理法的一級環境敏感區，須採取最高度限制；若堤防、設施有所影響，就必須調整。

瑞芳詹順貴深澳電廠

相關新聞

瑞芳保育區爭議 藍黨團：應退環差報告

2018-04-12 00:07

環評會議都說沒意見 詹順貴批新北：別只放馬後炮

2018-04-11 22:27

深澳未禁開發 羅智強：詹順貴是民進黨臥底？

2018-04-11 16:12

深澳電廠防波堤 內政部：屬一級環境敏感區

2018-04-11 15:45

深澳電廠爭議／詹順貴：朱立倫有說保育區禁開發？

2018-04-11 14:39

深澳電廠爭議／藍委批台電、環署 要求退回環差

2018-04-11 14:39

瑞芳保育區未禁止開發？ 新北市府駁：當然禁止

2018-04-11 14:24

蓋電廠比保育重要？藍委：台電就是狂 環保署莊孝維

2018-04-11 11:56

國民黨團批台電「偷吃步」 要求退回深澳電廠環差報告

2018-04-11 11:36

新北市批深澳電廠 詹順貴駁：瑞芳保育區未禁止開發

2018-04-11 10:14

鳥會搶救象鼻岩 申請提報「自然紀念物」

2018-04-10 23:52

環署：新北、台電有解編保育區共識

2018-04-10 23:49

台電：沒立場要求縮小保育區

2018-04-10 23:43

瑞芳保育區「被消失」？ 新北：台電漏畫保育區躲環評

2018-04-10 23:38
看更多

熱門文章

獨／戳破葉俊榮只去浙大謊言！他在大陸這所大學也掛名

2018-04-11 11:54

周玉蔻再爆料拱蘇貞昌民調 臉書公布完整版打臉民進黨

2018-04-11 10:54

吳音寧教如何看懂菜價 卻被發現詭異的地方

2018-04-11 07:35

網傳16名官員 藍委要蔡政府查是否違法登陸兼課

2018-04-11 14:46

影／外國人眼中的國軍形象 全球精銳軍隊之一

2018-04-11 15:57

這些太陽花出來選了 馬家軍也當仁不讓

2018-04-11 13:33

獨／上海交大、武漢大學...葉俊榮大陸講學遍地開花？

2018-04-11 17:42

蔡英文五說偏離事實？孫大千：罹患政治認知失調症

2018-04-11 08:14

資策會執行長爆偷吃妻子閨蜜 網友：雷射導引的精準打擊

2018-04-11 11:48

浙江大學單次講學？ 游淑慧再爆葉俊榮「集中授課」1個月

2018-04-11 10:34

靠爸真好？政二代參選 天龍國內多GG 在高雄變全壘打

2018-04-11 09:00

綠北市中山大同議員初選 梁文傑第一、黃向羣落馬

2018-04-11 12:14

孫大千：民進黨包庇護短 連演都懶得演

2018-04-11 15:08

桃園下午停班停課？ 市府：行政院人事總處測試啦！

2018-04-11 10:31

葉俊榮對岸兼課？徐國勇：他當時教書非當官 兩回事

2018-04-11 10:36

民進黨4大咖言而無信 各自被揭當年承諾

2018-04-11 22:34

柯文哲回應台灣價值 陳芳明：很大的反諷

2018-04-11 06:16

高市長藍營內戰？璩美鳳：韓國瑜選高雄態度像「撩妹」

2018-04-11 18:27

又爆赴陸講學？葉俊榮：僅浙大短期講學 不應穿鑿附會

2018-04-11 18:44

再爆葉俊榮是大陸論壇看板人物 洪孟楷：根本大陸通

2018-04-11 15:13

民進黨四老天王重出江湖 選舉戰績誰最猛？

2018-04-11 08:00

扣藍7卷宗查馬英九？徐巧芯酸北檢：冷飯快變ㄆㄨㄣ

2018-04-11 12:18

深澳未禁開發 羅智強：詹順貴是民進黨臥底？

2018-04-11 16:12

海軍敦睦艦隊派遣陸戰隊員 參與尼加拉瓜反毒操演

2018-04-11 07:35

侯友宜喊提高容積獎勵 彭盛韶批：不負責任的選舉支票

2018-04-11 17:15

國軍新式戰甲砲車通話系統能防彈能錄音 但貴呆了

2018-04-11 11:10

蔡英文「你不知道我在接近你」 藍：代表沒存在感

2018-04-11 06:34

「菊姐是我最有力的支柱」蔡英文宣布陳菊出任府秘書長

2018-04-11 10:53

曾銘宗爆料：慶富曾行賄銀行給前金200萬美元被拒　　

2018-04-11 10:06

官員違法登陸兼課 苗博雅：高教房中大象 藍綠都該查

2018-04-11 16:46

葉俊榮赴陸短期講學 台大：有請假並核准

2018-04-11 12:31

葉俊榮浙大兼職沒事？丁守中：雙重標準

2018-04-11 17:58

桃園停班課是測試 職員怨：愚人節都過這麼久了

2018-04-11 10:43

【重磅快評】驅趕獼猴原來只是為了人類的轉型正義

2018-04-11 14:49

新北市批深澳電廠 詹順貴駁：瑞芳保育區未禁止開發

2018-04-11 10:14

人事總處發布桃園下午停班停課？ 行政院：網站測試

2018-04-11 11:10

空汙修法 機車團體怒：環署應停止追殺二行程機車

2018-04-11 11:56

資策會執行長于孝斌陷緋聞 經長：去留尊重資策會

2018-04-11 11:45

馬政府有沒有推動再生能源？柯志恩：數據會說話

2018-04-11 17:28

綠營北市議員初選現任落馬 港湖區一陣「騷動」

2018-04-11 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top