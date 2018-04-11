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新北市府：當然禁止瑞芳保育區設防波堤

2018-04-11 19:36中央社 11日電

深澳燃煤電廠將在瑞芳保育區內新增防波堤爭議。新北市政府發言人張其強說，不懂環保署副署長詹順貴指保育區限制項目沒反對開發的邏輯，市府沒同意，當然是禁止。

對此，詹順貴透過訊息回應，如果是這樣，為何新北市政府沒有緊緊抓住此點在環評審查過程窮追猛打、環評大會也沒拿這點出來主張阻擋此案，現在才在放馬後砲。

針對新北市府不滿深澳電廠港區在瑞芳保育區擴建，詹順貴今天上午在立法院受訪表示，從新北市政府公告保育區的限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物的採集，「沒有說因為是水產保育區所以反對開發或解編」。

張其強隨後受訪表示，「不懂詹順貴的邏輯」。如果照詹順貴的說法，公告保育區的限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物的採集，「那麼如果現在要在保育區內，蓋棟100層的海底大樓，是可以的囉？這是什麼邏輯。」

張其強表示，在詹順貴公布的市府公告事項中，第三項，就已經明白寫了：「於保育區內投放人工魚礁…等人工設施，應經本府同意」，更何況比人工魚礁大上幾十倍、甚至幾百倍的防波堤，當然更要經過市府同意，市府沒有同意，當然就是禁止。

張其強還質疑擁有法律專長的詹順貴是何觀點邏輯，究竟為何會以如此寬鬆的解讀為台電解套，「令人不禁感嘆當年的環保鬥士如今安在？」

新北市府環保局長劉和然說，台電不應再給中央錯誤資訊，今年1月29日專案小組第3次初審會議紀錄結論很清楚寫到，在深澳灣布置防波堤將改變灣內水流速度和方向，並改變原始生物自然棲習環境。結論提到，對深澳灣內原生物生存條件及組成，有加重影響之虞，建議重新辦理環境影響評估。

劉和然說，依市府公告項目，寫明保育區內投放人工魚礁等人工設施應經市府同意，比人工魚礁大幾十倍的防波堤，市府沒有同意，當然就是禁止，才能於法、於理有據。

新北市政府表示，「深澳發電廠更新擴建計畫」環境差異分析案，經3次小組審查及環評大會，期間新北市陸續提出各項關於汙染、健康、生態、資訊透明等各項意見，都未獲採納。詹順貴仍以關鍵1票讓深澳案闖關。

市府說，當時會中一再強調不會核發生煤使用許可，燃煤嚴重影響空氣品質，危害國民健康，詹順貴都充耳不聞，今天詹卻有不當發言，呼籲他應該釐清角色，重新審視環評程序及內容，為國人健康、環境保育謀求最大的福祉。

劉和然則表示，詹順貴置環境專業不用，反而為開發單位保駕護航，有失環保署的公正與專業形象。他也要求台電務實評估、分析與解決深澳電廠案。

詹順貴環評深澳電廠

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