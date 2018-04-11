深澳未禁開發 羅智強：詹順貴是民進黨臥底？

2018-04-11 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



環保署副署長詹順貴表示表示，深澳灣的公告保育區，並沒有白紙黑字寫著「禁止開發」，總統府前副秘書長羅智強在臉書貼文表示，過去的詹律師，針對保育區的開發案，認為應該都要禁止，現在的詹副署長，大拗特拗，不禁疑惑，難道詹順貴過去在環保運動的種種努力，都只是在當民進黨的臥底嗎？

羅智強貼文諷刺，有一個小朋友帶釜頭到公園，把樹砍斷了，管理員伯伯很生氣:「你不知道這是違反規定的嗎？」小朋友理直氣壯的說「規定是說不能"攀折"花木，我是整棵砍斷，不是"攀折"啊。」

今天，環保署副首長詹順貴也說，深澳灣的公告保育區，並沒有白紙黑字寫著「禁止開發」，真的是這樣嗎？

新北市府的公告中說「投放人工漁礁、船礁或保護礁等人工設施之保護物，應經本府之同意」。舉輕以明重，連比較小的「保護礁」都要經新北市府同意了，那更大的「防坡堤」，需不需要同意呢？

這種法律解釋的ABC，請詹副署長，好好向過去的詹律師請教一下。說到詹律師，我又找到了他過去對環保的用心。2013年，針對溼地法草案，環保律師詹順貴說：「行政院版草案除核心保育區及生態復育區禁止開發，其他區位還是可申請開發，環保團體無法接受。濕地水質與生態應一體，除漁民、農民傳統使用方式，其餘開發都應禁止。」

其餘開發都應禁止!

其餘開發都應禁止!

其餘開發都應禁止!