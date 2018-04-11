深澳電廠環差惹議 台電：降低開發規模

2018-04-11 16:59 中央社 台北11日電



中國國民黨呼籲，深澳電廠更新擴建廠區位於保育區，應該退回深澳電廠環差審查。台電重申，深澳電廠環評民國95年已經通過，並且已經降低開發規模，希望將環境影響降到最低。

環保署副署長詹順貴今天針對深澳電廠與瑞芳保育區爭議表示，新北市府公告在水產保育區內的限制行為中，並未禁止開發，若認為保育區重要，應在法令上就限制行為先做公告。

新北市環保局長劉和然昨天召開記者會表示，新北市府於103年在深澳灣附近公告畫設「瑞芳保育區」，依內政部相關規定，都不得任意開發；台電開發深澳發電廠應先協調，確認保育區爭議處理完成後，再作環差審議，而不是先通過環差後，再以此逼迫新北市府同意調整保育區。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀、副書記長蔣萬安、國民黨籍立委陳宜民等人，上午在立法院召開「隱匿保育區爭議，深澳環差應退回」記者會，要求退回深澳電廠環差審查。

台電發言人徐造華今天接受媒體訪問時表示，深澳電廠的環境影響評估在95年通過，新北市的保育區劃分是在103年，台電考量生態影響，因此放棄蕃仔澳灣的開發，移到已經有經濟活動的深澳灣，考量煤輪靠岸及船隻進出、生態影響，降低開發規模減少對環境影響。