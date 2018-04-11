親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣進高齡社會
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
葉俊榮傳陸兼職
陳菊接府秘書長
政治
軍事
綜合

阿爾及利亞軍機墜機 超過200人罹難

扯！警所長傳婚外情 又捏造同仁死訊募款20萬

深澳電廠環差惹議 台電：降低開發規模

2018-04-11 16:59中央社 台北11日電

中國國民黨呼籲，深澳電廠更新擴建廠區位於保育區，應該退回深澳電廠環差審查。台電重申，深澳電廠環評民國95年已經通過，並且已經降低開發規模，希望將環境影響降到最低。

環保署副署長詹順貴今天針對深澳電廠與瑞芳保育區爭議表示，新北市府公告在水產保育區內的限制行為中，並未禁止開發，若認為保育區重要，應在法令上就限制行為先做公告。

新北市環保局長劉和然昨天召開記者會表示，新北市府於103年在深澳灣附近公告畫設「瑞芳保育區」，依內政部相關規定，都不得任意開發；台電開發深澳發電廠應先協調，確認保育區爭議處理完成後，再作環差審議，而不是先通過環差後，再以此逼迫新北市府同意調整保育區。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀、副書記長蔣萬安、國民黨籍立委陳宜民等人，上午在立法院召開「隱匿保育區爭議，深澳環差應退回」記者會，要求退回深澳電廠環差審查。

台電發言人徐造華今天接受媒體訪問時表示，深澳電廠的環境影響評估在95年通過，新北市的保育區劃分是在103年，台電考量生態影響，因此放棄蕃仔澳灣的開發，移到已經有經濟活動的深澳灣，考量煤輪靠岸及船隻進出、生態影響，降低開發規模減少對環境影響。

電廠國民黨台電深澳電廠

相關新聞

深澳電廠防波堤 內政部：屬一級環境敏感區

2018-04-11 15:45

深澳電廠爭議／詹順貴：朱立倫有說保育區禁開發？

2018-04-11 14:39

深澳電廠爭議／藍委批台電、環署 要求退回環差

2018-04-11 14:39

瑞芳保育區未禁止開發？ 新北市府駁：當然禁止

2018-04-11 14:24

蓋電廠比保育重要？藍委：台電就是狂 環保署莊孝維

2018-04-11 11:56

國民黨團批台電「偷吃步」 要求退回深澳電廠環差報告

2018-04-11 11:36

新北市批深澳電廠 詹順貴駁：瑞芳保育區未禁止開發

2018-04-11 10:14

鳥會搶救象鼻岩 申請提報「自然紀念物」

2018-04-10 23:52

環署：新北、台電有解編保育區共識

2018-04-10 23:49

台電：沒立場要求縮小保育區

2018-04-10 23:43

瑞芳保育區「被消失」？ 新北：台電漏畫保育區躲環評

2018-04-10 23:38

曾為深澳電廠要求縮小瑞芳保育區？ 台電：沒立場要求

2018-04-10 19:56

保育區為深澳轉彎？ 律師：該轉彎的是開發案

2018-04-10 18:36

保育區闢防波堤 邱文彥：深澳環評瑕疵大

2018-04-10 17:46

怕電廠毀象鼻岩 基隆鳥會盼列文資保存

2018-04-10 14:21

新聞眼／保育區竟要迴避深澳電廠開發案？

2018-04-10 00:06

保育區設堤防 新北：多次說不行

2018-04-10 00:02

調整保育範圍 台電：新北沒意見

2018-04-09 23:59

深澳電廠保育爭議未解 環差竟先過

2018-04-09 23:56

獨家╱保育區內新增防波堤 深澳電廠闖環評恐違法

2018-04-09 22:33
看更多

熱門文章

獨／戳破葉俊榮只去浙大謊言！他在大陸這所大學也掛名

2018-04-11 11:54

吳音寧教如何看懂菜價 卻被發現詭異的地方

2018-04-11 07:35

周玉蔻再爆料拱蘇貞昌民調 臉書公布完整版打臉民進黨

2018-04-11 10:54

網傳16名官員 藍委要蔡政府查是否違法登陸兼課

2018-04-11 14:46

這些太陽花出來選了 馬家軍也當仁不讓

2018-04-11 13:33

資策會執行長爆偷吃妻子閨蜜 網友：雷射導引的精準打擊

2018-04-11 11:48

周玉蔻：民進黨民調 蘇貞昌只落後侯友宜0.1%

2018-04-10 20:11

桃園下午停班停課？ 市府：行政院人事總處測試啦！

2018-04-11 10:31

靠爸真好？政二代參選 天龍國內多GG 在高雄變全壘打

2018-04-11 09:00

浙江大學單次講學？ 游淑慧再爆葉俊榮「集中授課」1個月

2018-04-11 10:34

蔡英文五說偏離事實？孫大千：罹患政治認知失調症

2018-04-11 08:14

柯文哲回應台灣價值 陳芳明：很大的反諷

2018-04-11 06:16

葉俊榮對岸兼課？徐國勇：他當時教書非當官 兩回事

2018-04-11 10:36

綠北市中山大同議員初選 梁文傑第一、黃向羣落馬

2018-04-11 12:14

蘇貞昌曾說不選第三次 侯友宜嘆：跟神明說清楚就好啦

2018-04-10 23:49

張麗善：綠找盡藉口卡管 一切果報回到自己身上

2018-04-10 23:36

談年金改革 蔡總統：若馬政府開始做會更溫和

2018-04-10 21:48

民進黨四老天王重出江湖 選舉戰績誰最猛？

2018-04-11 08:00

周玉蔻稱蘇貞昌只落後0.1% 民進黨打臉：沒這份民調

2018-04-10 23:34

現在墾丁消費太貴？呂捷：錯！墾丁一直都這麼貴

2018-04-10 23:09

葉俊榮說沒兼職 爆料人游淑慧：應和管案併案調查

2018-04-10 21:52

蔡總統：股市總值多9兆 執政成績開始有感

2018-04-10 22:30

台灣正式邁入高齡社會 每7個人就有1個是老人

2018-04-10 23:38

再爆葉俊榮是大陸論壇看板人物 洪孟楷：根本大陸通

2018-04-11 15:13

孫大千：民進黨包庇護短 連演都懶得演

2018-04-11 15:08

頭份市長徐定禎獲民黨禮讓 宣布無黨籍參選縣長

2018-04-10 18:28

總統專訪報導不實 游梓翔刪評論並致歉

2018-04-10 23:03

扣藍7卷宗查馬英九？徐巧芯酸北檢：冷飯快變ㄆㄨㄣ

2018-04-11 12:18

蔡英文何時出海看國軍操演？日期一變再變

2018-04-10 23:35

台灣正式邁入高齡社會 專家提出五大衝擊

2018-04-10 20:17

海軍敦睦艦隊派遣陸戰隊員 參與尼加拉瓜反毒操演

2018-04-11 07:35

蔡英文「你不知道我在接近你」 藍：代表沒存在感

2018-04-11 06:34

「菊姐是我最有力的支柱」蔡英文宣布陳菊出任府秘書長

2018-04-11 10:53

影／外國人眼中的國軍形象 全球精銳軍隊之一

2018-04-11 15:57

桃園停班課是測試 職員怨：愚人節都過這麼久了

2018-04-11 10:43

曾銘宗爆料：慶富曾行賄銀行給前金200萬美元被拒　　

2018-04-11 10:06

蘇貞昌選新北 扁：是否應栽培52歲新人非重作馮婦

2018-04-10 19:15

學者：登陸講學 被掛名兼職「很常見」

2018-04-10 23:58

陳師孟欲查黃世銘案 不服被指違一案不兩查

2018-04-10 20:42

台灣高齡社會 減稅祭誘因解決5難題

2018-04-10 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top