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深澳電廠防波堤 內政部：屬一級環境敏感區

2018-04-11 15:45聯合報 記者侯俐安╱即時報導

針對深澳燃煤電廠保育區堤防爭議，環保署副署長詹順貴今再對外澄清，指該區是三級保育區 ，依漁業法規定，只有限制部分物種捕撈行為，並沒有限制開發；此外，因瑞芳保育區是三級保育區，因此也沒有受到內政部海岸管理法的管制，他請新北市自己看看自己的公告內容。

對此，內政部營建署表示，三級保育區是漁業單位的分級，無關海岸管理法。營建署表示，根據「海岸管理法」規定，若是水產動植物繁殖保護區，就會直接被歸類為「第一級環境敏感地區」，就算是新設的保育區也會直接納入。

營建署表示，新北市劃設的瑞芳、貢寮、萬里保育區，既然是依照漁業法畫的，就是自動被歸類為第一類，既然確定是第一類，就必須採取最高度的限制，根據「海岸管理法」除非有國防、公共安全才可開發，深澳電廠若要繼續往下走，恐怕會有適用上需要釐清之處。

不過，內政部在公布整體計畫後，據「海岸管理法」第13條有另個判定，若有重其規定，比如國家公園法明確禁止，就是按照國家公園法保護，若沒有重其，就是依照海岸管理法審查。

營建署表示，深澳案以漁業保護為主，仍要尊重漁業保護主管機關，如果漁業署認為，當地蓋防波堤對漁業沒有影響，海岸主管機關也不適合強過漁業主管機關，但另一個問題是，新北市是劃設的主管機關，如果新北市不同意也要尊重，至於漁業署、新北市要聽誰的，仍要釐清。

但營建署也強調，不管漁業單位怎麼講，既然位於第一級環境敏感區，都需要審議處理，若堤防、設施有所影響，就必須調整，「既然已經知道在一級環境敏感區裡，我們一定會認」。

至於為什麼環評時沒有提出？營建署坦言，據了解整件事是在審查事後才有人提醒，在會議中都沒有資訊，看環保署副署長詹順貴在新聞說，新北市沒有提出不同的意見，也讓在場的同仁不知情當地就是瑞芳保育區。

營建署也進一步指出，深澳電廠雖然只有防波堤在保育區內，無論保育區是否要調整，電廠在內陸的開發地區也屬於海岸管理法的近岸海域，最終還是需要依照海岸管理法提送環境影響說明書審查。

瑞芳內政部

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