深澳電廠擴建 王美花：可取代高污染電廠

2018-04-11 15:16 中央社 台北11日電



經濟部次長王美花今天表示，深澳電廠更新擴建，未來可以取代高污染的電廠。 圖／市府提供 分享 facebook

經濟部次長王美花今天表示，深澳電廠更新擴建，未來可以取代高污染的電廠，台灣面對能源轉型，經濟部必須兼顧環保，同時讓產業生存，期待大家能夠縮短歧見、凝聚共識。

經濟部能源局能源轉型白皮書產業團體會議，今天下午在集思台大會議中心舉行。經濟部常務次長王美花致詞時談到，政府舉辦跨機關會議，外界人士願意參加，關心轉型會議，政府很樂意大家給我們意見，大家都希望把事情做好。

王美花表示，能源要轉型，但是不確定性以及壓力看起來都非常多，「怎麼樣讓馬兒好又要馬兒吃得少」，經濟部必須考慮環保，並同時讓產業界生存。

談到深澳電廠更新擴建爭議，王美花表示，如果深澳電廠開始發電，就能取代污染比較高的電廠。

王美花說，曾到林口電廠實地勘查，不會有眼睛可見的灰塵冒出來，乾淨度改善非常多，跟大家想像中煙囪會冒煙差異非常多，中國大陸專家近期也在討論這個問題，淨煤技術可以可以讓電廠問題改善許多。

王美花表示，台灣確實非常小，再生能源要如何發展，台灣必須從自我特性去想怎樣有系統的做。能源局已經規劃，在能源轉型中再生能源、新發電機組，什麼時候可以投入供電，哪些機組要退役，透過今天的會議，希望能讓大家縮短歧見，凝聚共識。

王美花坦言「很不幸，台灣厲害的產業都很耗電」，但是這些產業在國際上都有資訊科技協定（ITA）可以免稅，就算沒有FTA，台灣這些產業走出國際都不會面臨高關稅的問題，「這就是台灣厲害的地方」。

王美花指出，表現優良的產業對台灣有非常大的幫助，台灣產業必須要有產業群聚效果、互相拉抬，希望今天會議，大家從各方面思考台灣能源未來要走的方向，謝謝各界給政府意見，政府會做得更好。