瑞芳保育區未禁止開發？新北市府駁：當然禁止

2018-04-11 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市府不滿台電重啟深澳電廠計畫中，將在瑞芳保育區內加蓋防波堤，環保署副署長詹順貴今表示，新北市政府公告水產保育區限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物的採集。對此新北市發言人張其強反駁，市府公告項目中，已寫明在保育區內投放人工魚礁等人工設施，應經市府同意，比人工魚礁大上幾十倍的防波堤，市府沒有同意，當然就是禁止。

詹順貴表示，環評大會時新北市府都從空氣汙染反對深澳電廠，沒有提到因為水產保育區所以反對開發或解編，從新北市政府公告保育區的限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物的採集，若新北市認為保育區內不能開發，可直接寫在公告的事項內禁止變更、新增硬體設施。「新北市政府在批判前，把自己公告的限制行為看清楚再來反映。」

新北市府發言人張其強則表示「不懂詹順貴的邏輯」。張其強說，如果照詹順貴的說法，「公告保育區的限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物的採集」，那麼如果現在要在保育區內，蓋棟100層的海底大樓，是可以的囉？這是什麼邏輯？