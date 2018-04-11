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瑞芳保育區未禁止開發？新北市府駁：當然禁止

2018-04-11 14:24聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市府不滿台電重啟深澳電廠計畫中，將在瑞芳保育區內加蓋防波堤，環保署副署長詹順貴今表示，新北市政府公告水產保育區限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物的採集。對此新北市發言人張其強反駁，市府公告項目中，已寫明在保育區內投放人工魚礁等人工設施，應經市府同意，比人工魚礁大上幾十倍的防波堤，市府沒有同意，當然就是禁止。

詹順貴表示，環評大會時新北市府都從空氣汙染反對深澳電廠，沒有提到因為水產保育區所以反對開發或解編，從新北市政府公告保育區的限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物的採集，若新北市認為保育區內不能開發，可直接寫在公告的事項內禁止變更、新增硬體設施。「新北市政府在批判前，把自己公告的限制行為看清楚再來反映。」

新北市府發言人張其強則表示「不懂詹順貴的邏輯」。張其強說，如果照詹順貴的說法，「公告保育區的限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物的採集」，那麼如果現在要在保育區內，蓋棟100層的海底大樓，是可以的囉？這是什麼邏輯？

張其強也指出，詹順貴公布的新北市府公告的水產保育區禁止及限制事項中，第三項已寫明「於保育區內投放人工魚礁、船礁、保護礁等人工設施之保護物，應經本府同意。」那比人工魚礁大上幾十倍的防波堤，當然更要經過新北市府同意，新北市府沒有同意，當然就是禁止。

新北市府發言人張其強（見圖）強調，新北市府公告水產保育區限制項目中，寫明保育區內...
新北市府發言人張其強（見圖）強調，新北市府公告水產保育區限制項目中，寫明保育區內投放人工魚礁等人工設施，應經市府同意，比人工魚礁大上幾十倍的防波堤，當然禁止。圖／本報資料照片
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詹順貴深澳電廠

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