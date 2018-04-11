深澳電廠爭議／詹順貴：朱立倫有說保育區禁開發？

2018-04-11 14:39 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



環保署副署長詹順貴表示瑞芳保育區未禁止開發。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

深澳電廠擬在「瑞芳保育區」加蓋防波堤，引發新北市府不滿。環保署副署長詹順貴今天在立法院接受媒體聯訪時說，從新北市政府公告保育區的限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物採集，「新北市政府在批判前，把自己公告的限制行為看清楚再來反映。」

詹順貴說，主持環評大會時，漁業署表示沒有進一步意見，新北市有口頭及書面表達意見，不過都從空氣汙染反對深澳電廠，雖有局部提到當地生態豐富，但沒有說是水產保育區反對開發或解編。

他說，任何保護、保育區禁止、限制何種行為，要看法源依據及因此制定的保育保護計畫，明定禁止利用的行為。如果新北市覺得保育區很重要，應該在環評大會一再提出，不是只從空汙角度反對；若新北市認為保育區內不能開發，可直接寫在公告的事項內，禁止變更、新增硬體設施。

記者詢問保育區禁止捕撈的意義，不就在於保護生態； 詹順貴說，那要公告清楚。他說，新北市府的新聞稿只說地珊瑚豐富，「朱立倫的臉書有說保育區不能開發嗎？」；且第一次專案小組已列為結論，新北市政府要自問，針對台電的回應有無反對。至於新北市府若現在公告禁止開發還來得及嗎，詹順貴表示，要問新北市政府。