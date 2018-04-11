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蓋電廠比保育重要？藍委：台電就是狂 環保署莊孝維

2018-04-11 11:56聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨團舉行「隱匿保育區爭議 深澳環差應退回」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨團舉行「隱匿保育區爭議 深澳環差應退回」記者會。圖／國民黨團提供
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深澳燃煤電廠爭議再起，台電怕未來卸煤船航道影響漁船進出，擬另蓋離岸離岸防波堤區隔航道，但該處屬於瑞芳水產動植物繁殖保育區，依法不能開發，台電竟要新北市調整範圍，還先闖關通過環差，被質疑程序有問題。國民黨立院黨團今舉行記者會痛批台電「偷吃步」，環保署「裝孝維」，要求應退回之前審議通過的環差報告，並在下周排專案報告要求台電、環保署說明。

國民黨團首席副書記長李彥秀表示，新北市環保局從頭到尾都反對，但兩次環差會議環保署卻對新北市政府的意見以及環評委員的質疑視而不見，民進黨就是先射箭再畫靶，已經打定主意非過不可。

李彥秀指出，環差會議已經違反漁業法、國土計畫法到海岸管理法，環保署環評作業準則裡明載開發行為不得在禁止開發地區，所以環差會議根本不應該開。

對於環保署指新北市對於調整保育區沒意見，新北市政府環保局簡任技正孫忠偉反駁，環保署106年進行深澳電廠第一次專案小組審查，當時新北市就提出它在保育區的事實意見，專案小組也請經濟部去釐清相關的法律問題，台電說他們會在未來動工前再依據漁業法相關規定申請，但這部分並沒有獲得新北市政府的認可，「我們與台電並沒有任何共識存在。」

孫忠偉說，不只新北市政府反對，環評委員也認為防坡堤對於灣內水流速度的方向跟原始生物自然環境有加重影響之虞，曾提出希望重新辦理環境評估。

國民黨立委王惠美痛批，台電「就是狂」，根據內政部區域計畫法、海岸管理法等相關規定，「保育區」都不得任意開發；而環保署「開發行為環境影響評估作業準則」也明確規定，開發行為基地不得位於相關法律所禁止開發利用的地區。但台電只用一句「95年計畫就通過環評，103年才劃定保育區」來大鑽法規漏洞，將生態保育置之腦後，真的不禁令人讚嘆。

國民黨立委陳宜民表示，他下周輪值衛環委員會召委將安排環保署、台電針對此案進行報告，說明清楚未來相關電廠與天然氣接收站，是否都能肆意在保育區開發。

國民黨團總召林德福說，瑞芳過去曾是他的選區，今天台電、經濟部卻行事草率，漏掉大家重視的保育區，瑞芳人民應該要承受嗎？

台電國民黨深澳電廠

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