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終極的邊緣人反撲：如何預防陌生者間重大犯罪？

新北市批深澳電廠位在保育區 詹順貴駁：未禁止開發

2018-04-11 11:21聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

新北市府不滿深澳電廠港區擴建位處瑞芳保育區，環保署副署長詹順貴今天上午在立法院接受媒體聯訪時，表示從新北市政府公告保育區的限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物的採集，「新北市政府在批判前，把自己公告的限制行為看清楚再來反映。」

環保署副署長詹順貴表示瑞芳保育區未禁止開發。楊萬雲 /攝影
環保署副署長詹順貴表示瑞芳保育區未禁止開發。楊萬雲 /攝影
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立法院瑞芳

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