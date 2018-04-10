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鳥會搶救象鼻岩 申請提報「自然紀念物」

2018-04-10 23:52聯合報 記者游明煌張曼蘋侯俐安／連線報導

將被納入深澳電廠範圍的象鼻岩。 本報資料照片
將被納入深澳電廠範圍的象鼻岩。 本報資料照片
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深澳燃煤電廠擬重啟發電，地方人士憂心將被納入電廠範圍的象鼻岩地質景觀會消失；基隆鳥會昨天向新北市政府提報深澳象鼻岩為文化資產保存法「自然紀念物」中的「特殊地形及地質現象」，希望在劃設為海岸保護區及自然保留區面臨困難的情況下，取得保護象鼻岩的法令依據。

新北市農業局科長黃嘉文表示，等收到對方提出的標的、坐落位置等資料後，會依文資法相關程序辦理；至於是否要依文資法的高強度保護方式處理，將召開公聽會徵詢地方意見。

基隆鳥會指出，目前針對深澳象鼻岩所進行的相關保護的規劃，包括依據文資法指定為「自然保留區」及依據海岸管理法劃設為「海岸保護區」等，但都遇到一些阻力，包括中央政府用電考量、附近居民疑慮、漁民關心自身權益及劃設範圍可能包括私有地等。

鳥會理事長沈錦豐表示，申請自然紀念物的範圍縮小到象鼻岩本身，排除附近蕈狀岩及私有地的部分，遇到的阻力會較小。如果順利通過指定為自然紀念物，一些脫序的行為就可以依據文資法來規範。

也有不願具名的環評委員昨表示，依照內政部「海岸管理法」，任何海上構造都是破壞自然海岸線，況且深澳灣列在第一級環境敏感地區，深澳案卻違反海岸管理法「事後再走程序」，環評會中委員及新北市府都曾提出疑慮，台電卻從未正式回應。

他認為，最直接的方式就是環團、新北市府「直接提告」，透過判決使環差結論無效。

曾推動海岸管理法的海洋大學教授邱文彥說，深澳案雖已通過環差，但涉及海岸管理法一級保護區，海岸審議委員會還未審查，依法都是未經核准開發，須「先處理完」再進行環評程序，或先召開聯席會議解決。

對於環保署指該案是環差案，非新環評案，未受後來新設的保育區限制。邱文彥認為，深澳案開發區從番仔澳移至深澳，兩個灣澳生態環境條件明顯不同，怎能認定為「舊案」只做環差？

文資法環評深澳電廠

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