保育區為深澳轉彎？ 律師：該轉彎的是開發案

2018-04-10 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



深澳燃煤電廠擬在新北市深澳灣設置卸煤碼頭，但卸煤船與漁船路線衝突，台電要求深澳漁港調整出口，並將在外海另蓋離岸堤供漁民使用，但離岸堤卻位在依法不能開發的瑞芳「水產動植物繁殖保育區」。

對於依照環保署「開發行為環境影響評估作業準則」，開發行為基地不得位於相關法律所禁止開發利用之地區，外界質疑深澳案形同「先射箭、再畫靶」，讓環評委員背書，環保署綜計處表示「開發行為環境影響評估作業準則」僅適用於新的環說書，不適用於環差。

對此，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅質疑，環差也是開發審查的延續，應符合的條件當然要符合，否則難不成開發案先在保育區外開發，再透過環差變更搬到保育區內嗎？

蔡雅瀅表示，作業準則第八條載明「開發行為基地不得位於相關法律所禁止開發利用之地區」，自然是在禁止開發利用地區沒有處理完之前不應處理環評，並不是先通過環評再來處理保育區。

對於深澳為了卸煤碼頭，將防波提移到瑞芳保育區，導致保育區必須有所調整。她也強調，保育區更不該配合開發行為，開發行為可選擇到別處開發，若為了開發而解編保育區不合理，且現況當地就是禁止開發利用地區，本就不應在此開發。