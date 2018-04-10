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深澳電廠設置防波堤 新北：應重做環評

2018-04-10 21:58中央社 新北10日電

新北市府環保局今天表示，台電民國95年的深澳電廠計畫環境影響評估設置圖，卸煤碼頭位於番仔澳灣（象鼻岩西側），東側的深澳灣並沒有任何防波堤，台電明顯說謊，應該重做環評

市府環保局長劉和然今天召開記者會表示，台電發言人徐造華今天說深澳電廠計畫於民國95年就已通過環評，新北市103年才劃設瑞芳保育區，這是台電明顯說謊。

劉和然說，台電當時通過環評的設置圖，卸煤碼頭設置於番仔澳灣（象鼻岩西側），深澳灣（象鼻岩東側）並沒有規劃設置任何防波堤。

劉和然呼籲台電勿再閃躲、逃避問題，該認錯就認錯，該重做環評就重做環評。請中央正視深澳燃煤電廠開發合法性，不應通過環境差異分析案。

劉和然說，新北市府於民國103年在深澳灣附近公告畫設「瑞芳保育區」，依據內政部區域計畫法、海岸管理法等相關規定，都不得任意開發；環保署「開發行為環境影響評估作業準則」也明確規定，開發行為基地不得位於相關法律所禁止開發利用的地區。

環保局強調，台電開發深澳發電廠應先協調，確認保育區爭議處理完成後，再作環差審議，而不是先通過環差後，再以此逼迫新北市府同意調整保育區。

劉和然說，今年3月14日通過的「深澳發電廠更新擴建計畫」環境差異分析案，爆出台電搶在保育區開發爭議前，強行闖關通過環差審查，令各界譁然；台電這樣的作法，與目前新北市已宣布不再核發新設生煤許可，台電仍執意興建燃煤電廠，如出一轍。

劉和然表示，生態保育都是歷次審查會議關注的焦點，但台電始終態度傲慢。深澳發電廠案於95年通過環評後，至今歷時10年以上沒有啟動，時空背景已與原評估時截然不同，包括對空氣品質及周邊生態環境的影響等，按理都應重新妥善評估。

環保局說，歷次會議都強烈表達深澳岬角周邊區域為潛水人士所熟知的珊瑚礁分佈區域，興建卸煤碼頭防波堤，嚴重改變與影響水下生態，也沒有明確的監測與調查資料，不應貿然實施大型水下工程。

台電環評

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