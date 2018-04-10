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保育區闢防波堤 邱文彥：深澳環評瑕疵大

2018-04-10 17:46聯合報 記者侯俐安╱即時報導

深澳燃煤電廠擬在新北市深澳灣設置卸煤碼頭，但卸煤船與漁船路線衝突，台電要求深澳漁港調整出口，並將在外海另蓋離岸堤供漁民使用，但離岸堤卻位在依法不能開發的瑞芳「水產動植物繁殖保育區」，如今深澳環差在3月14日環評大會通過，台電稱新北沒意見、新北則反批台電「先射箭，再畫靶」。

由於瑞芳保育區屬於「第一集環境敏感區」，海岸管理法則將其畫為「一級海岸保護區」不得開發，環差程序及相關法規適法性程序，孰先孰後成為關鍵。

過去推動「海岸管理法」的海洋大學海洋事務與資源管理研究所教授邱文彥表示，「海岸管理法」是對整體海岸地區開發的上位綱領，應先行處理再進行環評審查，否則若像這次平行審查，就算取得漁民同意、或真的對漁業沒影響，但區域座落於第一級環境敏感區，環評適法性瑕疵仍大，恐有爭議。

他強調，現在雖然通過環差，但「海岸管理法」涉及一級保護區，海岸審議委員會還未審查，文化部的「水下文化資產保存法」也應進行水下考古，目前尚未審完，初步調查外海已有三、四個疑似目標點，這些都是未經核准不得開發，也讓深澳案仍有變數。

由於環評常會遇到跨機關爭議，邱文彥強調，到底別的機關有沒有意見、審查狀況為何？都必須要「先處理完」再進行環評程序，或是先召開聯席會議解決，才不會遇到爭議。

邱文彥表示，當初環保署副署長詹順貴投下關鍵一票，但從環評程序來看，目前各審查「平行程序」看起來有不少審查瑕疵。他強調，問題已不是「那一票誰投」，而是八比八票幾乎代表兩邊勢均力敵，那一票到底代表什麼？都必須重新檢視。

他也重申，深澳電廠的開發區位是從番子澳移至深澳，兩個灣澳生態環境條件明顯不同，怎能認定為「舊案」？此外，深澳電廠爭議引爆相關部會互嗆，不僅是政府內部整合協調的問題，都讓決策過程產生疑義。

深澳漁港居民大都靠捕渔維生。 記者蘇健忠／攝影
深澳漁港居民大都靠捕渔維生。 記者蘇健忠／攝影
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