親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陳菊接府秘書長
清明連假塞車苦
政治
軍事
綜合

保育區設堤防 新北：多次說不行

2018-04-10 00:02聯合報 記者王敏旭／新北報導

台電深澳燃煤發電廠運煤碼頭預定地。 圖／聯合報系資料照片
台電深澳燃煤發電廠運煤碼頭預定地。 圖／聯合報系資料照片
分享

台電深澳燃煤電廠擬在深澳灣新增防波堤區隔航道，卻位在瑞芳保育區（水產動植物繁殖保育區）內，引發爭議。新北市府漁管處表示，曾多次提醒台電保育區內不能新設防波堤，這次環差竟然會過很訝異，程序明顯不符合。

漁業及漁港事業管理處長汪昭華說，深澳燃煤電廠的卸煤碼頭與東側新建防波堤不在保育區內，但台電為讓漁船進出不會與卸煤船爭道，建議西側保育區內另增兩座防波堤，以利改變原深澳漁港的港口進出位置。

汪昭華指出，保育區是指對漁業行為有所規定，該保育區被中央歸類為可以多功能使用，未來要興建港口須符合海岸法、國土計畫法等相關法令，且若要進行環評，也不能使用本次的環差作為代替。

汪昭華說，據他了解，台電因為漁民提出怕漁船與卸煤碼頭的航道重疊，才規畫把漁港開口做變更，「性質像是回饋地方的方案」，但台電對此並未做任何評估報告，漁管處也未同意此案。

他指出，若台電要把漁港開口改變，須提出對保育區沒有影響的評估，要符合海岸利用管理說明書等計畫，不過看起來台電目前並沒有做。

汪昭華說，改變漁港港口位置是擴港的行為，他個人認為，目前為止並不太需要，其實可使用其他方式，例如設置標示即可，不一定要改變港口出入口。

台電碼頭漁民深澳電廠

相關新聞

深澳電廠保育爭議未解 環差竟先過

2018-04-09 23:56

新聞眼／保育區竟要迴避深澳電廠開發案？

2018-04-10 00:06

調整保育範圍 台電：新北沒意見

2018-04-09 23:59

獨家╱保育區內新增防波堤 深澳電廠闖環評恐違法

2018-04-09 22:33

何時才要到環保署環評大會報告？台電：準備中

2018-04-09 12:13

擋不住颱風…深澳電廠堤防 恐步汙水廠後塵

2018-04-09 00:02

深澳電廠優先？ 象鼻岩畫入保護區卡住了

2018-04-08 21:59

延宕12年 深澳電廠擴建之路坎坷

2018-04-08 10:20

熱門文章

蘇花塞到深夜因事故？網友：綠燈只放4車能不塞嗎

2018-04-09 11:38

哭到被喪家勸節哀 跪爬抱棺陪守靈…民代「服務」他最狂

2018-04-09 10:00

孫大千：過勞、低薪都解決不了 還談什麼台獨？

2018-04-09 08:14

韓國瑜宣布選高市長 「最強菜販」今真情告白

2018-04-09 09:41

海基、海協兩會復談多虧他 蕭萬長在博鰲為何這麼重要？

2018-04-09 08:00

林佳龍介入黨內初選？同黨議員群組直接開幹

2018-04-09 12:23

不滿被抹紅 同學曝柯P赴中簡訊「我和共匪激戰」

2018-04-09 19:33

姚人多：全世界都墮落 只有黃國昌清高

2018-04-09 10:25

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top