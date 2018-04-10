保育區設堤防 新北：多次說不行

2018-04-10 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



台電深澳燃煤發電廠運煤碼頭預定地。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台電深澳燃煤電廠擬在深澳灣新增防波堤區隔航道，卻位在瑞芳保育區（水產動植物繁殖保育區）內，引發爭議。新北市府漁管處表示，曾多次提醒台電保育區內不能新設防波堤，這次環差竟然會過很訝異，程序明顯不符合。

漁業及漁港事業管理處長汪昭華說，深澳燃煤電廠的卸煤碼頭與東側新建防波堤不在保育區內，但台電為讓漁船進出不會與卸煤船爭道，建議西側保育區內另增兩座防波堤，以利改變原深澳漁港的港口進出位置。

汪昭華指出，保育區是指對漁業行為有所規定，該保育區被中央歸類為可以多功能使用，未來要興建港口須符合海岸法、國土計畫法等相關法令，且若要進行環評，也不能使用本次的環差作為代替。

汪昭華說，據他了解，台電因為漁民提出怕漁船與卸煤碼頭的航道重疊，才規畫把漁港開口做變更，「性質像是回饋地方的方案」，但台電對此並未做任何評估報告，漁管處也未同意此案。

他指出，若台電要把漁港開口改變，須提出對保育區沒有影響的評估，要符合海岸利用管理說明書等計畫，不過看起來台電目前並沒有做。

汪昭華說，改變漁港港口位置是擴港的行為，他個人認為，目前為止並不太需要，其實可使用其他方式，例如設置標示即可，不一定要改變港口出入口。