新聞眼／保育區竟要迴避深澳電廠開發案？

2018-04-10 00:06 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 侯俐安



台電深澳燃煤火力發電廠場址與周邊環境（深澳漁港港區）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

深澳燃煤電廠已可預見將為當地帶來空品改變，如今漁民餬口的漁船進出路線，要看卸煤船「臉色」，保育區也要為其「量身訂做」，且在保育區範圍是否「退讓」爭議還沒解決，台電就先闖環差，好大的「煤」威？

翻開深澳燃煤電廠二○○五年提出的環境影響評估說明書，當時深澳灣附近還未畫設保育區，新北市二○一四年畫設瑞芳保育區後，保育區與電廠相關建設也未重疊，直到今年台電提環差案時，變更內容在保育區內新增兩道防波堤。

從漁業法、國土計畫法到海岸管理法，三法都明確禁止保育區開發，環保署環評作業準則也明載開發行為不得在禁止開發地區，但台電無視法律規定，硬要在保育區內新設深澳漁港進出口，再來逼新北市府調整保育區範圍。豈有保育區「迴避」開發案的道理？

過去每遇到海岸開發案，環保署都會在環評審查過程，要求內政部確認是否位於海岸管理法禁止開發地區，若開發單位鐵了心要開發，就須先設法「排除困難」後，再送環評。這次相關法規都可「理直氣壯」將電廠環差案退回，環保署卻輕描淡寫稱漁業署未「堅持到底」而默許環評審查。

基隆協和火力電廠也如出一轍，日前環評大會台電自願進二階環評，但填海造陸地點位於基隆市政府畫設的漁業保育區內，全案僅要求台電去跟基隆市府研商保育區重疊的問題，未將環評打回票。

為了因應非核要生出其他的電力，什麼都可退讓？程序正義、有無違法也不再重要？深澳燃煤電廠「先射箭再畫靶」，身為環評主管機關的環保署，有必要說清楚深澳燃煤電廠的環差案是否還算數？若仍算數，是否未來相關電廠、天然氣接收站、風力發電等能源開發，都可恣意在保育區內開發？