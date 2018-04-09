深澳電廠保育爭議未解 環差竟先過

2018-04-09 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



深澳燃煤電廠擬在深澳灣設置卸煤碼頭，但卸煤船與漁船路線相沖，台電要求深澳漁港調整進出開口，但防波堤卻選蓋在保育區內。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

深澳燃煤電廠再傳爭議。由於未來卸煤船航道恐影響漁船進出，台電擬另蓋離岸防波堤區隔航道供漁船進出，但新堤防位處「瑞芳水產動植物繁殖保育區」依法不能開發，台電轉而要新北市調整保育區範圍，但保育區範圍「退讓」的爭議未解決，台電卻已先闖關通過環差，遭質疑「程序」有問題。

漁業法規定，為保護水產棲地及物種，主管機關得指定設置「水產動植物繁殖保育區」，新北市府二○一四年在深澳灣附近公告畫設「瑞芳保育區」。深澳漁港和深澳燃煤電廠未來的卸煤碼頭都在深澳灣，但台電送到環評大會的深澳燃煤電廠環差案，擬在保育區內新增兩道防波堤，作為未來漁船進出漁港的新路線之用。

根據內政部區域計畫法，瑞芳保育區屬於「第一級環境敏感區」，海岸管理法更將重要水產保育區畫為「一級海岸保護區」，都不得開發。環保署「開發行為環境影響評估作業準則」則明確規定，開發行為基地不得位於相關法律所禁止開發利用的地區。

環評委員鄭明修說，按照程序，台電應先協調新北市府調整保育區，走完相關程序後，再將深澳燃煤電廠的環差案送環評審查，如今卻是保育區爭議未釐清，就先闖關環差，是「先射箭再畫靶」。若新北不同意調整保育區範圍，台電就無法興建離岸堤，卸煤船將與漁船進出相爭，形同逼新北調整保育區，陷環委於不義。

環保署綜計處稱，本案開過三次專案小組會議，漁業署僅在首次提出對保育區意見，並要求經濟部釐清，還說台電在去年七月發文給漁業署，漁業署後續沒再新增意見。

環保署副署長詹順貴則說，「我只是環評大會才來參加，不知道有這樣的事情。」但漁業署漁政組長施俊毅強調，「漁業署在環評審查時都有提到此問題」。

施俊毅說，深澳漁港本有漁船進出堤防，但因深澳燃煤電廠在深澳灣打造卸煤碼頭，卸煤船與漁船路線重疊易致危險，台電擬在外海打造漁港新開口並設防波堤，但因位在保育區內，須先與新北市政府協商調整保育區範圍，否則防波堤就無法動工。

有不具名的環委也說，環評大會多次提及此事，但台電回答不清楚、不完整，本案保育區堤防未解決，就不能違法提出環差申請，此案程序錯亂，「根本不應進入環評審查」。