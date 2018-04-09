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何時才要到環保署環評大會報告？台電：準備中

2018-04-09 12:13聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

深澳燃煤電廠環差案通過，環保署副署長詹順貴表示，經濟部與台電現在還沒有來環保署報告，但他認為，每個月會有兩次環評大會，本月最快在月中，希望經濟部會來說明與報告，否則，即使他在深澳電廠環差會議上投下贊成票，環評通過的正式公文，也不會簽核使之生效。

立法院衛環委員會今天繼續逐條審查空汙法，媒體關心深澳電廠進度，他表示，就看台電與經濟部何時會到環保署來報告，才會有新的進度。

日前詹順貴接受周玉蔻「蔻蔻早餐」廣播專訪時表示，台電日前曾要求經濟部、能源局、台電都應該為現在的執政團隊想一想，對於未來的能源配比路徑圖，應該對外說明清楚，否則，他深澳電廠環差會議投下贊成票，但是也有附帶決議，經濟部必須要對外說明2025年能源配比的路徑圖，建議經濟部要提出報告，等經濟部報告了，環保署的行政公文才會發出，雖然報告沒有時間限制，但若經濟部敷衍了事，就再報告一次，但至今經濟部尚未前往環保署報告。

詹順貴表示，環保署只能等待，距離現在最快的環評大會將在4月中，4月底也還有一次，就看經濟部何時來報告，否則公文就無法正式生效，環評委員也會有諸多意見。

至於台電甚麼時候才要到環保署環評大會報告，台電官員今天低調表示，一切都還在準備中，並沒有確定的時間表。

台電環評詹順貴

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