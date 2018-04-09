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擋不住颱風…深澳電廠堤防 恐步汙水廠後塵

2018-04-09 00:02聯合報 記者吳淑君／基隆報導

2年多前被蘇迪勒颱風打壞的和平島汙水處理廠外堤防，基隆市政府爭取1.5億元要重建...
2年多前被蘇迪勒颱風打壞的和平島汙水處理廠外堤防，基隆市政府爭取1.5億元要重建了。 記者吳淑君／攝影
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2年多前，蘇迪勒颱風襲擊基隆，14級強陣風帶來的大浪，造成和平島汙水處理廠外長達140公尺堤防崩壞，基隆市政府爭取1.5億元重建，但在地環保人士憂心，深澳電廠要新建的海堤也是迎東北季風，恐遭相同命運，當地海洋生態也會受到影響。

和平島汙水處理廠民國89年興建，97年建成，位處東北角海岸線，2015年8月蘇迪勒颱風襲擊，場內的淨流抽水站發電機鐵門破損，大雨灌入致機器損毀；更慘的是，140公尺的外圍海堤被大浪切開掏空、傾倒位移，宛如電影災難片現場。

經中央核定1.5億元，整建工程日前動工，好幾部怪手敲打海堤。工務處指出，這是基隆港務局建造的北堤，是為了擋住湧進和平島航道的波浪，市府建了汙水處理廠後才接手。

被打壞的北堤全面恢復要3億元，評估後經費過於龐大，將縮減長度，沉箱式防波堤坍掉的就打掉重置，沒壞的不去更動，但會拋消波塊加固；目前需要重建約480公尺，以不影響保護汙水廠的功能和能擋浪為優先，工程預計明年底完工。

看到北堤斷裂情形，潛水教練王銘祥憂心說，未來台電打算在深澳灣蓋兩座各490公尺、390公尺防波堤，台電聲稱會蓋得很堅固，但同樣面對東北季風和強勁海流的衝擊，可能無法承受。

他也說，蓋深澳灣海堤，底下基座一定會朝兩側伸展投石，海底生態會大受影響，新增的海堤也會改變海流，屆時海流被折射到基隆潮境海洋保護區，珊瑚礁生長不易，保護區好不容易要外溢的魚群，恐怕先嚇跑了。

和平島台電保護區

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