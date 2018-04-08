蓋電廠數據至上 深澳無聲居民被隱形了

2018-04-08 00:08 聯合報 記者游明煌 聯合報 記者 蔡惠萍



撤回深澳電廠案連署破五萬人，環保團體要求行政院立即撤回。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

深澳早期因有建基煤礦，許多到此挖礦的花東原住民落地生根。這些年也多了新住民，距電廠僅一公里遠的瑞濱國小，全校一百多名學生，約三分之一是原住民、四分之一是新二代。漁民、原住民、新住民構成深澳最主要的人口組成，卻也是最無聲的居民。

興建電廠及卸煤碼頭最直接衝擊的就是靠海吃飯的漁民，根據台電規畫，卸煤船航道會跟漁船航道衝突，漁船須改道；為讓卸煤船停靠，勢必大量抽砂，也會影響碼頭基座。瑞芳區漁會總幹事黃志明說，台電已承諾會補償漁民。

捕魚捕了數十年的黃文塗說，漁民都在海上捕魚，「憨憨地過」，現在還要在漁港蓋電廠，「是要叫漁民去死一死嗎？」

鄰近深澳的「阿美家園」目前有五十四戶，幾乎都是來自花蓮的阿美族。已退休的林正英說，蓋電廠有工作機會；但村裡年輕一代多半反對，六十二年次的黃秀玲說，「當然不贊成，現在空汙那麼嚴重。」

在電廠對面開「陸佩早餐」的陸佩，身分就是陸配，十年前從廣西嫁來台灣。她說，電廠要再蓋時，「我們都有去抗議，但有用嗎？章蓋下來還是要蓋，我們有辦法嗎？」

居民台大副教授衣若蘭說，偏鄉老幼，不論贊成還是反對，都沒能力和機會發聲，台電的規畫「只看到數據，卻看不見其中的『人』。」她說，反對興建的人充滿無力感，贊成的人卻是來自長期資源不均，政府應正視並審慎考慮這些未能發聲的弱勢者權益。