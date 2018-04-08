親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
潛艦國造美助威
美麗深澳的明天
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
合陽天擎

蓋電廠數據至上 深澳無聲居民被隱形了

2018-04-08 00:08聯合報 記者蔡惠萍游明煌

撤回深澳電廠案連署破五萬人，環保團體要求行政院立即撤回。 圖／聯合報系資料照片
撤回深澳電廠案連署破五萬人，環保團體要求行政院立即撤回。 圖／聯合報系資料照片
分享

深澳早期因有建基煤礦，許多到此挖礦的花東原住民落地生根。這些年也多了新住民，距電廠僅一公里遠的瑞濱國小，全校一百多名學生，約三分之一是原住民、四分之一是新二代。漁民、原住民、新住民構成深澳最主要的人口組成，卻也是最無聲的居民。

興建電廠及卸煤碼頭最直接衝擊的就是靠海吃飯的漁民，根據台電規畫，卸煤船航道會跟漁船航道衝突，漁船須改道；為讓卸煤船停靠，勢必大量抽砂，也會影響碼頭基座。瑞芳區漁會總幹事黃志明說，台電已承諾會補償漁民。

捕魚捕了數十年的黃文塗說，漁民都在海上捕魚，「憨憨地過」，現在還要在漁港蓋電廠，「是要叫漁民去死一死嗎？」

鄰近深澳的「阿美家園」目前有五十四戶，幾乎都是來自花蓮的阿美族。已退休的林正英說，蓋電廠有工作機會；但村裡年輕一代多半反對，六十二年次的黃秀玲說，「當然不贊成，現在空汙那麼嚴重。」

在電廠對面開「陸佩早餐」的陸佩，身分就是陸配，十年前從廣西嫁來台灣。她說，電廠要再蓋時，「我們都有去抗議，但有用嗎？章蓋下來還是要蓋，我們有辦法嗎？」

居民台大副教授衣若蘭說，偏鄉老幼，不論贊成還是反對，都沒能力和機會發聲，台電的規畫「只看到數據，卻看不見其中的『人』。」她說，反對興建的人充滿無力感，贊成的人卻是來自長期資源不均，政府應正視並審慎考慮這些未能發聲的弱勢者權益。

漁民原住民台電深澳電廠
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

煤電廠回來 深澳潛水天堂將消失？

2018-04-07 23:58

深澳落塵汙染… 遊客還願意來九份玩嗎？

2018-04-08 00:14

新聞眼／擺脫窮困 只能走開發這條路？

2018-04-08 00:19

重起深澳電廠引質疑 江宜樺：應從能源政策檢視

2018-04-07 15:16

盼電廠帶來就業 「少年免一世人討海」

2018-04-07 00:25

對街蓋電廠 居民「連知的權利都沒有」

2018-04-07 00:10

「反對甘有效？」 煙囪再起…深澳人跟煤電拔河

2018-04-07 00:03

電廠回來了…深澳的明天 只能與汙染共存？

2018-04-06 23:54

熱門文章

獨／美商售助我潛艦國造 取得魚雷、飛彈等紅區裝備

2018-04-07 12:02

許景河：侯友宜逼鄭南榕自殺 應受最嚴厲譴責

2018-04-07 11:20

七成青年願為台而戰？ 孫大千：假議題

2018-04-07 10:14

不滿侯友宜救援說 鄭南榕遺孀葉菊蘭：對家屬二度傷害

2018-04-07 13:06

勸退吳秉叡 洪孟楷：民進黨台北市禮讓柯文哲成定局

2018-04-07 20:13

兒子魏揚當年發起占領行政院 楊翠今被提名促轉會委員

2018-04-07 17:53

馬英九和陳水扁的潮T差異 徐巧芯：前者為人、後者為己

2018-04-07 09:52

與蔡英文見面後 吳秉叡退出新北市長

2018-04-07 16:57

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top