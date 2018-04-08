深澳落塵汙染… 遊客還願意來九份玩嗎？

2018-04-08 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡惠萍



鄰近深澳的九份一年吸引八百萬觀光客，當地擔憂未來電廠空汙會衝擊觀光。 圖／聯合報資料照片 記者侯永全／攝影 分享 facebook

「你看，以後從這裡看出去就會看到大煙囪！」九份商圈聯誼會理事楊文豐站在「阿妹茶樓」斜對門的九份商圈聯誼會辦公室朝左前方的海灣指去，滿臉憂愁。

鄰近深澳的九份過去也深受深澳發電廠空汙之苦，加上山窪地形，是新北環保局估算將來最大落塵量的所在。電廠環評通過隔天，九份商圈及附近五里聯合發表聲明反對，擔心空汙嚇跑觀光客。

九份永慶里里長王添來說，九份的觀光產值不輸給一個工業區，一年就有八百萬觀光客，其中五百到五百五十萬都是國際觀光客，尤其日本人對空汙最敏感，「九份仔若是汙染了，就很難爬起來了。」

假日的象鼻岩擠滿人潮，隨機調查遊客是否知道附近要蓋電廠，多數搖頭，更不知道卸煤碼頭就緊鄰著象鼻岩。

不少遊客冒險跑到「象頭」擺出各種拍照姿勢，或在蕈狀岩上或躺或踩。「小心，不要太靠近喔！」一位保全人員站在懸崖邊不斷提醒遊客，「我不是保全啦，自己跑來的，危險啊！」來自花蓮阿美族的林志偉搬到深澳已廿年，假日常自發到象鼻岩維護秩序與環境。

一提到又要建電廠，「當然反對啊，那魚怎麼辦？漁民怎麼辦？」他說，這裡的環境已經很乾淨了，「汙染它幹什麼？」

假日人潮雖讓小漁村活絡，但比起地質條件相仿的野柳有觀光局北海岸國家風管處管理，九份也有運作成熟的商圈組織，深澳反成三不管地帶，欠缺整體性的管理與規畫，停車、垃圾問題隨之而來，遊客帶來的商機有限，反給居民帶來困擾。最近才新設了停車場，公廁剛要發包興建。

「深澳真的很可惜，它的條件太好了，卻沒有好好利用。」九份商圈聯誼會理事長許立育說，深澳離九份這麼近，漁港又是九份所沒有的景致，更別說象鼻岩、酋長岩等，可以大地區帶動小地區的方式，將九份深澳串連成一日遊的行程，帶動更多觀光人潮，「就怕是一次性消費」。

潛水教練王銘祥說，深澳具國際級觀光景點潛力，又有漁港，絕對可賺大筆綠金，為何要以破壞永續的方式繁榮地方呢？