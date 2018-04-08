親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
潛艦國造美助威
美麗深澳的明天
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
合陽天擎

深澳落塵汙染… 遊客還願意來九份玩嗎？

2018-04-08 00:14聯合報 記者蔡惠萍

鄰近深澳的九份一年吸引八百萬觀光客，當地擔憂未來電廠空汙會衝擊觀光。 圖／聯合報...
鄰近深澳的九份一年吸引八百萬觀光客，當地擔憂未來電廠空汙會衝擊觀光。 圖／聯合報資料照片 記者侯永全／攝影
分享

「你看，以後從這裡看出去就會看到大煙囪！」九份商圈聯誼會理事楊文豐站在「阿妹茶樓」斜對門的九份商圈聯誼會辦公室朝左前方的海灣指去，滿臉憂愁。

鄰近深澳的九份過去也深受深澳發電廠空汙之苦，加上山窪地形，是新北環保局估算將來最大落塵量的所在。電廠環評通過隔天，九份商圈及附近五里聯合發表聲明反對，擔心空汙嚇跑觀光客。

九份永慶里里長王添來說，九份的觀光產值不輸給一個工業區，一年就有八百萬觀光客，其中五百到五百五十萬都是國際觀光客，尤其日本人對空汙最敏感，「九份仔若是汙染了，就很難爬起來了。」

假日的象鼻岩擠滿人潮，隨機調查遊客是否知道附近要蓋電廠，多數搖頭，更不知道卸煤碼頭就緊鄰著象鼻岩。

不少遊客冒險跑到「象頭」擺出各種拍照姿勢，或在蕈狀岩上或躺或踩。「小心，不要太靠近喔！」一位保全人員站在懸崖邊不斷提醒遊客，「我不是保全啦，自己跑來的，危險啊！」來自花蓮阿美族的林志偉搬到深澳已廿年，假日常自發到象鼻岩維護秩序與環境。

一提到又要建電廠，「當然反對啊，那魚怎麼辦？漁民怎麼辦？」他說，這裡的環境已經很乾淨了，「汙染它幹什麼？」

假日人潮雖讓小漁村活絡，但比起地質條件相仿的野柳有觀光局北海岸國家風管處管理，九份也有運作成熟的商圈組織，深澳反成三不管地帶，欠缺整體性的管理與規畫，停車、垃圾問題隨之而來，遊客帶來的商機有限，反給居民帶來困擾。最近才新設了停車場，公廁剛要發包興建。

「深澳真的很可惜，它的條件太好了，卻沒有好好利用。」九份商圈聯誼會理事長許立育說，深澳離九份這麼近，漁港又是九份所沒有的景致，更別說象鼻岩、酋長岩等，可以大地區帶動小地區的方式，將九份深澳串連成一日遊的行程，帶動更多觀光人潮，「就怕是一次性消費」。

潛水教練王銘祥說，深澳具國際級觀光景點潛力，又有漁港，絕對可賺大筆綠金，為何要以破壞永續的方式繁榮地方呢？

深澳電廠重啟，恐怕空汙會影響附近的象鼻岩，環保人士擔心電廠衝擊觀光。 記者游明煌...
深澳電廠重啟，恐怕空汙會影響附近的象鼻岩，環保人士擔心電廠衝擊觀光。 記者游明煌／攝影
分享

九份深澳電廠
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

煤電廠回來 深澳潛水天堂將消失？

2018-04-07 23:58

新聞眼／擺脫窮困 只能走開發這條路？

2018-04-08 00:19

蓋電廠數據至上 深澳無聲居民被隱形了

2018-04-08 00:08

重起深澳電廠引質疑 江宜樺：應從能源政策檢視

2018-04-07 15:16

盼電廠帶來就業 「少年免一世人討海」

2018-04-07 00:25

對街蓋電廠 居民「連知的權利都沒有」

2018-04-07 00:10

「反對甘有效？」 煙囪再起…深澳人跟煤電拔河

2018-04-07 00:03

電廠回來了…深澳的明天 只能與汙染共存？

2018-04-06 23:54

熱門文章

獨／美商售助我潛艦國造 取得魚雷、飛彈等紅區裝備

2018-04-07 12:02

許景河：侯友宜逼鄭南榕自殺 應受最嚴厲譴責

2018-04-07 11:20

七成青年願為台而戰？ 孫大千：假議題

2018-04-07 10:14

不滿侯友宜救援說 鄭南榕遺孀葉菊蘭：對家屬二度傷害

2018-04-07 13:06

勸退吳秉叡 洪孟楷：民進黨台北市禮讓柯文哲成定局

2018-04-07 20:13

兒子魏揚當年發起占領行政院 楊翠今被提名促轉會委員

2018-04-07 17:53

馬英九和陳水扁的潮T差異 徐巧芯：前者為人、後者為己

2018-04-07 09:52

與蔡英文見面後 吳秉叡退出新北市長

2018-04-07 16:57

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top