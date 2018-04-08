新聞眼／擺脫窮困 只能走開發這條路？

2018-04-08 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡惠萍



深澳岬特殊海岸景觀，「象鼻岩」景點在假日吸引大批遊客。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

我們的社會習於用二分法簡化爭議事件，深澳電廠案中，外界也輕易以「贊成」與「反對」兩派來定義居民。但實際走一趟深澳會發現，不論支持或反對的居民，臉上都寫滿無奈、無助與無力，因為背後都是長期城鄉發展不均、政策傾斜的結果。

同樣的，重啟的深澳電廠案，政府只看到發電量、備載容量，都未從數字以外的視角與人道關懷審視。到現場就會發現，未來這座巨大燃煤火力發電廠與深澳聚落，竟然僅隔了一條馬路，在地居民的健康、安全毫無緩衝帶，完全不符合社會公平正義。

電廠與其隨附設施逼近的不僅止聚落，還包括象鼻岩、蕈狀岩及各種鬼斧神工的岬角地質奇觀，對岬角地景與珊瑚礁生態將產生摧毀性破壞的防波堤、卸煤碼頭、溫排水，就在同一區域；遑論國際級觀光景點九份、金瓜石就近在咫尺。

環保署副署長詹順貴說，新深澳電廠環差案不論在發電規模、空汙排放、卸煤港選擇等，都比十二年前舊案好，所以投下贊成票。但他沒看到或不願看到的是，十年來深澳周邊早已今非昔比，九份、金瓜石的遊客量數倍於往昔，象鼻岩更已成暴紅的打卡景點。從觀光、生態、景觀、人文發展的視角，詹順貴敢說新案對現行客觀環境造成的衝擊會小於舊案嗎？

電廠環差通過後，新北市政府表明將不發給生煤許可，也盼當地重新選擇燃氣發電。但為何居民只能在燃煤與燃氣間二選一？這幾年，地方政府又為深澳的發展做了什麼，讓他們能擺脫犧牲健康與環境的宿命，而非只能選擇走回頭路與汙染共存？

老一輩居民自怨自艾深澳是「鳥不生蛋」的地方，但實情真該如此嗎？全世界如象鼻岩的地形都受妥善保護成為觀光勝地，深澳象鼻岩不僅是本島唯一，岬角上的奇岩怪石更不比野柳遜色，深澳更有與鄰近九份及金瓜石山城互補的漁港風情及特色漁產，足以串連形成山海魅力二日遊的觀光軸帶。只可惜在中央及地方政府未長遠規畫下，讓深具旅遊潛力與絕佳自然生態的深澳處於爹不疼娘不愛的三不管地帶，成了坐在金山上的貧戶。

走訪過程中，不時有居民喟嘆「反對有用嗎？」長期被邊緣化的他們，早習慣逆來順受。但也看到在地力量，擇居到此的知識分子奔走、投書；自發到象鼻岩守護秩序、環境的阿美族青年，張張臉孔都讓人感動。

我們想再問的是，深澳電廠是不是北部缺電的唯一解方？又難道只有蓋電廠，才能讓深澳擺脫窮困的宿命？