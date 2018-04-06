電廠回來了…深澳的明天 只能與汙染共存？

2018-04-06 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡惠萍 ／台北報導



這幾年，深澳因酋長岩等怪石而成觀光勝地。當燃煤電廠煙囪再次豎起時，會給東北角帶來什麼改變？ 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

上月十四號，環保署環評大會以八比九通過深澳燃煤電廠環差案，當煙囪再次豎起時，除了空汙外，還可能給這個東北角的小漁村帶來什麼改變？

二○○七年前的半世紀，深澳居民曾飽受深澳燃煤發電廠之苦，騎車被煤灰熏得睜不開眼、車子放在屋外，不到一周就可在車窗上寫字……，不論白天或黑夜，深澳的天空跟海水總蒙上一層灰。在這座曾是二戰後東南亞發電量最大的發電廠照亮台灣，外界看不見的另一面，是當地居民長年健康與安全飽受摧毀的陰影。

在深澳發電廠退場的這十年，沒了空氣中夾雜的刺鼻煤味，天清了，水藍了，魚多了，海兔、海膽都回來了，原本寸草不生的海菜也長出來了。很多人才驚覺，當退去了灰撲撲的外衣，深澳的海岸線居然如此美麗，更成了珊瑚礁及熱帶魚圍繞的潛水天堂。

這幾年，深澳更因本島唯一海蝕洞奇觀─打卡熱點「象鼻岩」暴紅，更有與野柳女王頭一樣的蕈狀岩、酋長岩以及各種鬼斧神工的奇岩怪石而成為觀光勝地。但很多人不知道的是，未來電廠附隨設施─卸煤碼頭及防波堤就緊鄰著象鼻岩及蕈狀岩，還有一年吸引八百萬觀光客的國際級觀光景點九份、金瓜石也近在咫尺。未來這一切會不會隨電廠出現而蒙塵甚至消失？

象鼻岩外海有很多珍貴的珊瑚礁，圖為潛水教練王銘祥拍到的珍貴大海扇。 圖／王銘祥提供 分享 facebook

深澳電廠逼近的不只象鼻岩及九份、金瓜石等觀光景點，實際到當地更會發現，發電規模如此龐大的電廠與當地聚落就隔了一條台二線。但外界不解的是，一般人都不願讓如此高汙染鄰避設施設在家門口，何況是過去曾深受其害的居民？但幾次環評會議，居民不但特別前往聲援支持興建燃煤電廠，還堅拒新北市政府及環團建議的燃氣電廠。偏鄉居民為何選擇走上開發這條路，背後是不是有更值得政府及社會省思的地方？

本報從今天起一連兩天，推出「深澳的明天」系列專題，分別從聚落與居住正義、生態、景觀等角度，探討這個上千億的開發案對當地可能帶來的衝擊。也藉此讓大家共同思考，除了在燃煤與燃氣電廠間抉擇外，深澳的未來還有沒有第三種可能？