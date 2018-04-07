盼電廠帶來就業 「少年免一世人討海」

2018-04-07 00:25 聯合報 記者游明煌、吳淑君 聯合報 記者 蔡惠萍



深澳漁港居民大都靠捕渔維生。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

這天，深澳港口對面的碧雲宮廟埕前來了幾位居民，討論著當天深澳燃煤電廠案環評過程，當中幾位居民都到場聲援。電廠除役拆除後，伴隨著電廠而生的商業及外包清潔等工作也跟著消失，漁村也漸趨蕭索，贊成的居民都盼著電廠帶來就業機會。

一如許多偏鄉困境，漁村青壯年除從事漁業，欠缺工作機會，許多人遠赴台北、桃園工作，過著早出晚歸的「蝙蝠族」生活。這裡不少漁民「抓半年休息半年」，六十二年次的杜勝鋒說，以前他夏天就討海，冬天電廠歲修時，做一些外包工作，「現在都沒啦！」深澳里里長曾素貞說，他們有跟台電要求「用人在地化」，「少年ㄟ不用像老一輩『戰風戰湧』一世人討海，也可以就近就業。」

瑞濱居民盼望電廠能為地區帶來「就業機會」與「各項補助」。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

過去台電對當地包括獎學金、老人旅遊、廟宇迎神賽事等都有補助，電廠拆除後跟著停。前年初台電重啟電廠規畫，在三里一漁會舉行座談會時被罵到臭頭，除了反對聲浪，不少里民更不滿電廠一拆，什麼都沒了。沒多久，補助又悄悄恢復了。

除了安排里民參觀林口電廠、恢復補助，台電更密集穿梭地方化解阻力。「咱也不是憨人，沒一個灶腳大，講成三房兩廳，當然（台電）都有釋出一點善意啦！」瑞芳區漁會總幹事黃志明說，台電有做了一些承諾，「三里都有溝通過，大家攏沒話講」，包括小型建設，讓居民可以做小生意，「甲阮這建設成『富麗漁村』，我們也可以變成觀光電廠、小卷煙囪啊！」

曾素貞說，她要求台電活絡地方經濟也包括觀光，增設、維護象鼻岩的觀光設施。記者問，但電廠會破壞景觀，是否矛盾？她說，象鼻岩周邊有不少私人土地，新北市政府之前有來看過，最後不了了之，「money嘛！」

「我們這裡不用入夜啦，太陽下山這邊就很黑了（沒人）！」碧雲宮副主委賴盈宏道出地方的無奈。他說，深澳這裡不像野柳有規畫，政府沒進來，「我們只好自己找資源」，對於外界的側目，「我們不是不求好，而是優先求活下去。」