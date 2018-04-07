對街蓋電廠 居民「連知的權利都沒有」

2018-04-07 00:10 聯合報 記者游明煌 聯合報 記者 蔡惠萍



深澳電廠距離住家只有一路之隔。記者吳淑君／攝影 分享 facebook

沿著港口深澳路往外走去，左轉便接上台二線，林立著快餐店、早餐店、超商及釣具店，越過三線道馬路，就是深澳電廠預定地。記者在大門前才按下幾聲快門，保全立刻趨前關切，「請問你們是什麼單位，需要幫忙聯絡公關嗎？」客氣中透著敏感氛圍。

台電在深澳發電廠除役後，規畫在原址興建超臨界燃煤機組，將卸煤碼頭設在鄰近基隆八斗子的番仔澳灣，十二年前通過環評，因遭到基隆漁民強力反對，計畫停擺。前年台電重啟計畫，除將兩部裝置容量各八十萬瓩的機組，縮減成各六十萬瓩燃煤超超臨界機組，卸煤碼頭改設在深澳灣，防波堤也縮小。

台電以此被環保署副署長詹順貴認為「比原案好」的方案投下關鍵一票通過審查。但外界質疑，此方案當初是以電廠既存的情況下進行環評，而非十年後沒有電廠的生態下進行評估，數據早已不符現狀。

「如果要停水、停電，好歹都會在門口貼一張通知單，為什麼住家附近蓋一座這麼大且離聚落這麼近的電廠，居民卻連知的權利都沒有？」七年多前一次偶然造訪而愛上深澳，與比利時籍丈夫及幼女從台北市擇居到此的台大歷史系副教授衣若蘭，積極參與反深澳電廠行動 ，也在環評大會以居民身分發言。

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台電除了前年初在三里一漁會舉行電廠座談會外，沒再向當地居民公開說明未來電廠規畫。「資訊不對等是最大問題，」瑞芳文史工作者林文清說，瑞芳區公所曾請台電在瑞芳區卅四里辦座談會，台電回覆是「謝謝指教」，後再邀一次，台電回答是「有邀廿一位里長到林口發電廠參觀」。他說，台電所謂的溝通，就是只找里長、安排居民參觀林口電廠，最基本的環境、健康調查都闕如。

「賣豬賣狗也要主人開口。」深澳漁民吳智欽說，「（電廠）要過不過，咱嘛凍袂條，」但電廠腹地只十三點四公頃，比林口電廠的五十多公頃及台中火力發電廠的兩百多公頃，不但是最小也是離居民最近的，「要支持可以，但應該跟居民說明」。居民黃嚴德氣憤地說，電廠把環境都破壞，「老伙仔都是肺癌走的」，哪有什麼乾淨的煤，說什麼里民都支持，「黑白講！」

衣若蘭說，一個一千億、且影響北北基七百萬人口的重大建設，資訊卻完全不流通。她說，環評會當天，面對環委連番質疑，台電高層一副有恃無恐的樣子，完全顯露對社區、弱勢的霸凌。