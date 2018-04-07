「反對甘有效？」 煙囪再起…深澳人跟煤電拔河

圖中右上方一大片平地即是未來深澳發電廠預定地，離深澳聚落僅隔一條馬路。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

下午兩點半，一個尋常日子，深澳漁港安靜得彷彿只剩風吹過的聲音，一艘艘懸掛著集魚燈的鎖管船，被海浪推著來回擺動。這個以捕撈小卷、白帶魚等近海漁業為主的東北角小漁村，最近因一場八比九的投票，再次聚焦。一如過去半世紀，她的命運就像岸邊停泊的漁船，只能隨汐流牽動方向。

深澳燃煤電廠環差案上月通過審查，意味著消失近十年的大煙囪將再次豎起，港口會穿梭大型卸煤船，深澳灣多了卸煤碼頭與海中兩道長長的防波堤，將徹底改變她的風貌。

五十年 與燃煤空汙共存

一九六○年到二○○七年，曾是二戰後東南亞發電量最大的深澳發電廠，全力支撐起台灣電力與經濟發展的另一面，是周邊居民長年日夜與燃煤空汙共存息的陰影，「he時準（那時候），讀冊穿白衣，回來領子都是黑的。」深澳里里長曾素貞回憶依舊鮮明。談起舊電廠，居民都有說不完的痛苦記憶。

但為何過去深受燃煤所苦，近年也被逐步證實燃煤產生的PM2.5，還有燃氣所沒有的重金屬殘留，是呼吸道疾病及肺癌的主因。但幾次環評說明會，深澳居民不但包車前往聲援，對新北市政府及環團建議以燃氣取代燃煤，更激動吶喊「如果要建燃氣電廠，我們絕對反對到底！」讓環評委員及專家面面相覷。

反對燃氣 寧選燃煤電廠

大家不解的是，居民不但支持興建電廠，還是選擇大家避之唯恐不及的燃煤電廠 。

走趟緊鄰電廠的深澳、瑞濱、海濱三里，或許可以找到答案。贊成興建的居民口徑一致說「沒法度，國家就是缺電，我們願意代大家承擔汙染」，反對者則不希望噩夢再回來。但不論贊成或反對，居民都會反問記者：「反對甘有效嗎？」漁村向以剽悍著稱，深澳居民卻有外界難以理解的認命與溫順。

經濟大帽 剝奪環境正義

「我們是為政府犧牲的小地方。」緊鄰著深澳漁港的漁會辦公室，瑞芳區漁會總幹事黃志明如此形容他的故鄉。「犧牲」就是深澳半世紀以來命運最寫實的註解，長年在國家發展、經濟開發、交通建設的大帽子下，被忽視、剝奪的環境與居住正義，以及長期城鄉資源不均、被邊緣化，或多或少形塑了居民的性格，更與開發單位發展出錯綜複雜的依存關係。

從濱海公路往深澳方向，就可看到五顆畫著繽紛熱帶魚的藍色大圓筒矗立海邊。中油在深澳能源港旁設置了五顆儲氣槽，長年遭地方抗議。十多年前，一次瓦斯外洩事件居民不滿圍堵中油大門，瑞濱里里長胡長安跟其他居民以混凝土傾倒在大門口，還吃上官司。多年來與中油的抗爭無效，加上官司纏訟，都讓居民心灰意冷。

也因此居民說什麼都不肯接受燃氣電廠，對居民而言，毗鄰五十年的惡鄰居─燃煤電廠，雖不受歡迎，但至少是大家熟悉的。深澳里里長曾素貞說，燃煤就算爆炸「只會在裡面燒」，氣爆可就不一樣，「整個庄仔頭都滅滅去！」

煤、氣之外 有第三選擇？

為了國家能源政策，不論同意與否，居民都將再次承擔、犧牲。但除了承擔與犧牲，或燃煤與燃氣外，居民以及台灣社會還有沒有第三種選項？