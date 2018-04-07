凍省更徹底！台灣省政府年底剩10人 明年不編預算了

2018-04-07 01:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



台灣省政府經修憲「虛級化」之後，明年確定「零預算」。台灣省政府主席吳澤成向聯合報記者表示，省府將「去任務化」，明年預算將全部歸入行政院，現有人員也將移撥各行政單位，「到今年底大概只剩10人，明年起也看不到『台灣省政府預算書』了」。

行政院長賴清德日前在立法院答詢表示，現在還有台灣省政府「很不正常」，但因為台灣省政府的名稱寫在憲法，行政院沒有能力取消；行政院在籌編明年台灣省政府預算時，希望省政府「預算是空的」。

依行政院規畫，未來台灣省政府「零預算」，但因機關還在，還是會有省主席，由政務委員兼任，形同「一人機關」。至於屬民意機關的「台灣省諮議會」，在蔡英文總統上任後，也僅任命新竹縣前縣長鄭永金出任諮議長，並未任命其他諮議員。

1997年修憲「凍省」（或稱「精省」）之後，台灣省政府仍每年編列預算，即使人員維持費逐年減少，但今年度預算經立法院審查後，歲出仍高達1億1800萬元。其中，人事費占最大多數，目前預算員額包括職員48人、工友13人、技工4人、駕駛1人，合計66人，年需經費就要7798萬元。其次則是房舍維護，辦公房屋加上首長宿舍、職務宿舍，一年也需養護費1280萬元。

目前台灣省政府主席，是由兼任行政院公共工程委員會主委的政務委員吳澤成兼任。他表示，賴揆已事先協調，未來台灣省政府預算將歸入行政院的業務預算中，不單獨編列，因此台灣省政府將是「零預算」。目前台灣省政府每年都仍編列單位預算，從明年起就看不到單本的「台灣省政府預算書」了。

現有省府員工何處去？吳澤成表示，在台灣省政府「去任務化」之後，現有人員將移撥到行政院各單位，僅保留最少人力，「到今年底，應該會只剩10人左右」。