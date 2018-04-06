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直言集／省府零預算 是實質「廢省」？

2018-04-06 23:55聯合報 記者林河名

中興新村精省後持續沒落，省府大樓雖然國旗飄揚，卻已無當年冠蓋雲集氣象。 記者江良...
中興新村精省後持續沒落，省府大樓雖然國旗飄揚，卻已無當年冠蓋雲集氣象。 記者江良誠／攝影
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行政院計畫將省府人員移撥、官舍園區活化，無非是回應省府虛級化之後「無公可辦、浪費公帑」的長期怪象，應可肯定。但當初修憲「凍省」而非「廢省」，以及保留台灣省及福建省政府，其實也是考慮兩岸敏感的政治問題所作的設計；未來「台灣省政府」不再編預算，是否代表「凍省」廿年之後的實質「廢省」？恐怕又成話題。

行政院長賴清德昨天夜宿中興新村，年底就有九合一選舉，不少參選人主張遷都中台灣，外界一度揣測政府是否有意研議。但遷都茲事體大，迄今都僅止於選舉議題，每次選後就不了了之；相形之下，台灣省政府在「凍省」之後留下的房舍、人員，已閒置多年，如何活化，才是賴揆的當務之急。

賴清德去年九月接任閣揆後，十月九日就前往中興新村視察。據指出，賴清德訝異中興新村怎麼還有這麼多公務員？且不乏十二到十四職等的高階文官。回到座車，賴清德就向幕僚表示「這些都是人才」。日前，時代力量立委林昶佐質詢時，賴揆即順勢拋出台灣省政府「零預算」的構想。

不過，當時林昶佐也提到，由於「台灣」還列為一省，反而有利中國對我打壓。賴清德回答直言，希望明年「台灣省政府的預算是空的」，並強調「台灣是一個主權獨立的國家」，也呼應推動憲政改革。

賴揆的台獨立場向來鮮明，日前於立院答詢時再次重申「我的確是台獨工作者」，引發對岸官媒強硬反應；不過賴揆預錄紀錄片「尋南紀事」致詞時仍稱「我是台灣行政院院長」，如今台灣省政府「零預算」更進一步落實，後續是否引發更多政治聯想與效應，已備受矚目。

賴清德中興新村
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