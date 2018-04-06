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新聞眼／賴揆這一晚 重燃老中興人企盼

2018-04-06 23:55聯合報 記者江良誠

行政院長賴清德昨天晚間住宿中興新村荷園，是凍省後首度有閣揆下榻省府。 圖／聯合報...
行政院長賴清德昨天晚間住宿中興新村荷園，是凍省後首度有閣揆下榻省府。 圖／聯合報系資料照片
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閣揆賴清德首度夜宿中興新村，用行動炒熱遷都話題；賴揆提出活化中興新村，連南投縣長林明溱都表示肯定，也是年底選戰對綠營的加分題。關鍵是地方期待高，如果只是虛晃一招，之後兌現結果不成比例，恐由加分變扣分。

中興新村曾是台灣的政治中心，凍省廿年來，雖然不斷喊轉型，但雷聲大雨點小，即使在馬政府時代轉型「高等研究園區」，試圖引進高科技當振興的火車頭，但效果不如預期。

賴清德從台南市長到行政院長主張遷都，為首都減壓，與台中市長林佳龍的主張契合。

賴清德強調自己是做實事的人，去年就任閣揆後不久就視察中興新村，並指派國發會主委陳美伶盤點房舍與資源，讓對政治遊戲司空見慣的老中興人，都覺得這次賴揆是玩真的。

不過，賴揆活化中興新村並非沒有選舉考量，因為民進黨南投縣長參選人洪國浩的「南投躍起三部曲」，便以活化中興新村為起點，轉型為國內第二個政治中心；沒有中央的支持，洪的政見只是一張空頭支票。

中興新村如同南投縣的縮影，凍省後的中興新村和南投縣人口都持續下滑，也危及南投立委席次。

救活中興新村，就有機會成為南投再起的引擎，賴揆的棋要怎麼下動見觀瞻，往後也要接受地方民意的檢驗。

中興新村賴清德選舉
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