評估「首都減壓」 賴清德挺新設機關落腳中興新村

2018-04-06 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投縣報導



行政院長賴清德昨天晚間住宿中興新村荷園，是凍省後首度有閣揆下榻省府。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長賴清德昨夜宿中興新村評估「首都減壓」計畫，行程未對外公開，但據了解，賴清德指示國發會主委陳美伶每月召集國產署盤點中興新村房舍，為中央機關遷移做準備，而農田水利會改制後新設的農田水利署，被視為最有可能率先落腳中興新村的機關。

賴清德昨天結束桃竹苗行程後，晚間住宿中興新村荷園，是凍省後首度有閣揆下榻省府。南投縣長林明溱說，縣府未獲邀請參加行政院活化中興新村會議，但肯定賴清德兌現承諾，他也建議中央租用辦公廳舍的單位可優先南遷，既能活化中興新村，每年還能節省十幾億元公帑。

中興新村八十七年精省之後閒置至今。去年十月賴清德到中興新村視察，便指示積極活化，接著並指派國發會主委陳美伶擔任召集人，每個月召集國產署、科技部、中科管理局等單位，為機關遷移預作準備。

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民進黨立委林靜儀說，目前的時程是在五月前完成中興新村辦公廳舍和宿舍的盤點，了解哪些空間需要整修或使用，至於有哪些中央單位會遷到中興新村，仍待行政院開會討論。

民進黨南投縣長參選人洪國浩也提出以中興新村作為第二行政中心政見，賴清德一月約見洪國浩，洪建議將部分中央單位遷到中興新村，尤其水利會改制後新設的農田水利署，馬上就有辦公廳舍可用，員工也住進省府宿舍，既減輕公務員負擔，也能帶動中興新村繁榮，據轉述，賴支持洪國浩構想，表示將在政府組織再造中討論。

國民黨立委馬文君統計，包含勞動部、工程會、智慧財產局、觀光局等單位多年在外租用辦公廳舍，每年租金超過廿億元，如能遷到中興新村，既能活化閒置空間、首都減壓，也能省下龐大公帑，是三贏的決策。

中興新村醫院、公園、運動場、小巨蛋等設施一應俱全，且全區都有汙水下水道，原是台灣最具規劃性的花園城市。前幾年因喊出轉型高等研究園區，帶動周邊房地產上漲，蓋起要價二、三千萬元的電梯別墅。但高等研究園區不如預期，最近房價又大幅下跌。

「省府沒落太久了，希望這次中央兌現承諾，讓中興新村重現風華。」前光華里里長史祝賢說，凍省前當地有七千四百多人，最近統計減半至三千四百人，這裡原本就是行政中心，由政府機關進駐最能發揮振興效果。