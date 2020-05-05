讓愛延伸 賴文德設獎學金扶弱

高醫前院長、名醫賴文德住家本月3日遭遇祝融，惡火奪走5條性命，高醫一校五院首長昨天一同出面，代表家屬回應外界關心。高醫董事長陳建志說，賴文德與親家討論後，決定化悲傷為力量，以女兒及女婿名義，成立獎助學金，扶助弱勢學子，讓愛無限延伸。家屬昨天也到火場招魂，氣氛哀戚。

賴文德位在高雄市區的5層樓透天厝3日清晨失火，賴文德女兒賴韋安、女婿黃彥傑和3名外孫命喪火窟。賴家昨天請法師進火場招魂，賴文德夫婦因是長輩，依習俗未到場，由晚輩親戚隨法師，在火場誦經招魂近2小時後離去，暫厝靜思園。

賴文德另2名兒女人在澳洲，逢疫情期間，班機減班仍急著回台，但昨天招魂沒能趕回。黃彥傑夫婦靈位由親戚捧著，3名幼兒靈位由禮儀公司人員協助送上車，親友哽咽呼喚「上車了」，讓旁人聞之鼻酸。

陳建志說，一生行醫救人無數的賴文德，眼睜睜看烈火吞噬至愛，內心創痛難以言喻，希望外界體諒家屬心情，也給時間和空間，以免過度關注變成壓力。

死者賴韋安、黃彥傑分別在高雄長庚、高雄市健仁醫院服務。陳建志說，此時此刻看到醫界團結、不分門戶，也回歸最根本的人性關懷。

高醫大校長鐘育志說，賴文德在高醫服務32年，4年前退休，在醫界桃李滿天下。高醫院長侯明鋒說，賴文德是心臟血管權威，沒有名醫架子，為人親切和藹、樸實，曾獲選為百大良醫，是好醫師，也是好教授、好爸爸，醫術、待人處事都獲高評價。

法師昨天到高雄名醫賴文德住處，為賴的女兒一家5口招魂。 記者林保光／攝影

賴文德當高醫院長時期，以行動照顧同仁，也讓同事感念於心。現任高雄市立小港醫院院長室行政秘書曾惠芳稱許賴文德是溫暖大器的長官，103年她丈夫張智仁遭遇澎湖空難，一度性命垂危，賴出手相助，派高醫團隊以高空葉克膜方式，將她丈夫送回台治療，才保住生命。

張智仁任職於調查局高雄市調查處，經2年休養及復健已重返職場。曾惠芳說，賴文德是話不多、待人真誠的好長官，行醫以救人為職志，卻無法救回至愛，肯定是撕心裂肺的痛。