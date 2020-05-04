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老透天厝、公寓多數沒加裝火災警報器？ 他曝2觀念難撼動

聯合新聞網 / 綜合報導
公寓和透天厝住宅安裝住警器，有助於提早察覺火災發生。 圖／聯合報系資料照片
公寓和透天厝住宅安裝住警器，有助於提早察覺火災發生。 圖／聯合報系資料照片

高雄市三民區昨日（3日）發生一起民宅大火，高醫前院長賴文德女兒、女婿、孫子等5人葬身火窟，而外界也開始注意居家防火措施的安裝，避免類似悲劇再次發生。對此，有網友發文討論，表示舊透天厝和公寓普遍沒加裝火災警報器，原因是老一輩的傳統觀念，而他也強調只有「立法」強迫安裝才能杜絕這種情況。

原PO在「批踢踢八卦板」發文，表示每次有火災新聞，大家都會問為何不安裝火災警報器，只要花費一兩千塊的加工費，就能在火災時即時逃生，根本不用省這筆錢，但原PO指出「我的想法是這其實根本不是省錢的問題，而是老一輩的人觀念問題」，而他也提出2點因素。

原PO表示老一輩傳統觀念的第一點是「舊的東西一直用，沒壞掉不能換」，他以自己家中為例，說到住家是透天厝，而家中的冰箱已經用了20年，雖然沒壞掉，但非常耗電，原PO跟家人勸說換一台新的，一個月可節省數千元電費，但他表示「他們可以認同這個觀念，但是還是堅持要壞了才能換，所以還是繼續用，我每次都想如果壞的時候就是火災的時候，你還會這樣想嗎？」

另外，原PO也點出另外一個傳統觀念就是「人家做什麼我才做，人家不做的我也不做」，他指出台灣的公寓和透天厝幾乎都會裝鐵窗，但火災警報器卻很少人特地去安裝，雖然他也有叫家人去加裝，但長輩總認為這樣就等於家中會發生火災，對於這些觀念，原PO也強調「要杜絕這種事情，大概要立法強迫才有可能」。

該文章一曝光後，立刻引起網友熱議，許多人紛紛回覆，「老公寓大概全部都沒裝，不用問了」、「新北可以免費去消防局領阿」、「應該買幾個送老人，這比重新裝修便宜多了」、「高雄消防隊有免費幫忙安裝過，一戶兩顆（陳菊時代，現在不知道還有沒有）」、「台北市之前可以免費拿，現在不知道還有沒有」、「有啊，消防局有發，還電話確認有沒有安裝，滅火器也有買」。

事實上，根據臺北市政府消防局住警器資訊網公告，只要符合消防法第６條第五項規定之場所，像是５層以下公寓、透天厝等，就能申請補助，消防人員可配合民眾意願發放或到府安裝，補助民眾一只住警器。

賴文德 火災 高醫

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